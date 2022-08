Rogelio Funes Mori descartado para el Clásico Regio

Funes Mori se perderá por segunda ocasión consecutiva un Clásico Regio.

El atacante de Rayados, Rogelio Funes Mori se perderá el Clásico Regio 128 tras resultar lesionado durante su último encuentro contra Toluca.

Funes Mori sufrió un dolor muscular en la zona del recto anterior de la pierna derecha durante el último partido que disputó contra los Diablos Rojos.

Debido a esto y a que el delantero resintió una lesión de hace meses en el muslo posterior de la pierna derecha, el mellizo se perderá por segunda ocasión consecutiva un Clásico Regio ante Tigres.

De acuerdo a lo informado por varios medios, el jugador no verá acción por lo menos en las próximas dos semanas, hecho que ha causado preocupación no solo en Rayados si no en la misma Selección Mexicana.

Ante esto, se espera que Funes Mori sea reemplazado en el Clásico Regio por el delantero Rodrigo Aguirre quien hasta el momento ha sumado cuatro goles durante el Apertura 2022.