Ronaldo se retira de la carrera por la presidencia de la CBF

Ronaldo decidió poner fin a su candidatura para la presidencia de la Confederación Brasileña de fútbol.

El “Fenómeno”, campeón de dos mundiales y ahora empresario, anunció este miércoles que no pudo sumar adhesiones entre los ejecutivos del fútbol brasileño para desafiar al titular Ednaldo Rodrigues para presidir la CBF.

Ronaldo, de 48 años había anunciado en diciembre que se postularía contra Rodrigues, cuya gestión ha sido criticada por aficionados y jugadores retirados, aunque Rodrigues aún goza de alta aprobación entre los dirigentes.

Se espera que la votación tenga lugar en algún momento entre marzo y el mismo mes del próximo año, cuando finalice el mandato de Rodrigues.

Ronaldo necesitaba el apoyo de al menos cuatro federaciones estatales para poder postularse, pero el ex del Real Madrid, Barcelona e Inter de Milán no logró conseguirlo.

“Las federaciones se negaron a recibirme en sus sedes, argumentando que estaban satisfechas con la gestión actual y apoyaban la reelección de (Rodrigues)”, dijo Ronaldo en sus redes sociales.

Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião.



