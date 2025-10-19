Royston Drenthe sufre derrame cerebral y es hospitalizado

Este domingo se dio a conocer que el exmediocampista neerlandés del Real Madrid, Royston Drenthe, se encuentra hospitalizado desde este viernes tras sufrir un derrame cerebral.

Esta noticia fue dada a conocer por el FC de Rebellen, una agencia que representa a exfutbolistas.

Según el comunicado emitido por el colectivo, Drenthe, de 38 años, su familia "pide tranquilidad y privacidad durante este periodo para que puedan brindarle el apoyo que necesita para su recuperación" y añade que "está bien atendido y en buenas manos".

El neerlandés comenzó su carrera en el Feyenoord de su país antes de ser fichado por el Real Madrid en 2007.

Para la temporada 2011-12 fue cedido al Everton y pasó por otros clubes ingleses como Reading y Sheffield Wednesday.

También jugó en el Murcia. El Everton le deseó una pronta recuperación en su cuenta de la red social X.

"Todos en el Everton le desean a Royston Drenthe un completo y rápido regreso a su plena salud después de los informes de que fue trasladado al hospital", escribió el club inglés.

Comentarios