Cerrar X
deportes_royston_drenthe_cedc7c710a
Deportes

Royston Drenthe sufre derrame cerebral y es hospitalizado

La agencia que representa a exfutbolistas dio a conocer que el neerlandés fue hospitalizado desde este viernes tras sufrir un derrame cerebral

  • 19
  • Octubre
    2025

Este domingo se dio a conocer que el exmediocampista neerlandés del Real Madrid, Royston Drenthe, se encuentra hospitalizado desde este viernes tras sufrir un derrame cerebral.

Esta noticia fue dada a conocer por el FC de Rebellen, una agencia que representa a exfutbolistas.

Según el comunicado emitido por el colectivo, Drenthe, de 38 años, su familia "pide tranquilidad y privacidad durante este periodo para que puedan brindarle el apoyo que necesita para su recuperación" y añade que "está bien atendido y en buenas manos".

El neerlandés comenzó su carrera en el Feyenoord de su país antes de ser fichado por el Real Madrid en 2007.

Para la temporada 2011-12 fue cedido al Everton y pasó por otros clubes ingleses como Reading y Sheffield Wednesday. 

También jugó en el Murcia. El Everton le deseó una pronta recuperación en su cuenta de la red social X. 

"Todos en el Everton le desean a Royston Drenthe un completo y rápido regreso a su plena salud después de los informes de que fue trasladado al hospital", escribió el club inglés.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25294103710657_49fa0851f5
¡Lista la Serie Mundial! Azulejos se medirán con los Dodgers
AP_25293820411288_98c4e5f114
Jayden Daniels es duda para para enfrentar a los Chiefs
AP_25293812304775_88f7199bb7
Doug Martin murió tras enfrentarse a policías en una detención
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Vector dice adiós a clientes tras acusaciones de lavado de dinero
AP_25294103710657_49fa0851f5
¡Lista la Serie Mundial! Azulejos se medirán con los Dodgers
coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×