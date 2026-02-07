Podcast
Deportes

Sam Darnold lidera a Seahawks al Super Bowl LX

Tras varios años de críticas, Sam Darnold resurgió y llevó a Seattle al Super Bowl LX, firmando un récord histórico en la NFL

  • 07
  • Febrero
    2026

Sam Darnold, quarterback de los Halcones Marinos de Seattle, protagonizó uno de los mayores resurgimientos de la NFL al llevar a su equipo al Super Bowl LX, en los Playoffs de la Temporada 2025 del futbol americano de la National Football League… tras años de irregularidad.

Es conocido por ser un “viajero” de la liga, pasando por Jets de Nueva York, Panteras de Carolina, 49ers de San Francisco, Vikingos de Minnesota y Halcones Marinos de Seattle, destacando por su resiliencia y su estilo de juego basado en la toma de decisiones rápidas.

Darnold ha transformado su carrera pasando de ser suplente a liderar a los Seahawks al Super Bowl LX, cerrando críticas sobre su desempeño anterior. 

Histórico de victorias

Se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en ganar al menos 14 partidos en temporadas consecutivas con equipos diferentes (Vikings 2024 y Seahawks 2025).

Durante su etapa con los Jets (de 2018 a 2020), protagonizó una frase viral tras una intercepción en un partido televisado, confesando que “veía fantasmas” en el campo, lo que simbolizó sus dificultades tempranas.

Es nieto de Dick Hammer, famoso por ser uno de los primeros “Hombres Marlboro” en publicidad, además de bombero y actor.

En la preparatoria, Darnold era una estrella del baloncesto, incluso superior a sus habilidades iniciales en el futbol americano.

Resurgimiento en la Costa Oeste

Tras pasar por equipos que no clasificaban, encontró su nivel máximo al llegar a los 49ers como suplente y luego consolidarse como titular en Minnesota y Seattle.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 09.18.54 (1).jpeg

Fue seleccionado en el tercer puesto global del Draft de 2018 por los Jets y considerado un fracaso antes de reinventarse, siendo el primer quarterback de su clase en llegar al Super Bowl.

 


