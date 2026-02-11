San Francisco sería uno de los que jugaría en CDMX en 2026

¿Los San Francisco 49ers jugarán en México?

Este miércoles, el periodista John Sutcliffe compartió que el equipo de la bahía es una de las franquicias que empezó a sonar para tener su juego de Semana 1 en Ciudad de México.

"San Francisco 49ers, ese es el equipo que jugará en el Azteca-Banorte en esta temporada 2026, lo que anunció el comisionado Goodell. Se los puedo confirmar; hay que recordar que los 49ers juegan en Australia, pero le han echado muchas ganas al mercado mexicano, con rival por definir", compartió Sutcliffe.

Además, el reportero también comparó que el rival para este juego estaría entre los Cardinals de Arizona, los Rams de Los Ángeles, los Seahawks de Seattle, los Eagles de Philadelphia, los Commanders de Washington, los Broncos de Denver, los Raiders de Las Vegas, los Dolphins de Miami o los Vikings de Minnesota.

De concretarse, los 49ers jugarían en la capital mexicana por tercera vez en su historia, siendo la primera vez que lo hicieron en 2005, en donde los entonces dirigidos por Mike Nolan cayeron 31-14.

Para los aficionados gambusinos, el poder ver a su equipo en suelo azteca no volvió a suceder sino hasta el año 2022, el cual también coincide con la última vez en que la NFL tuvo un juego en el país.

Dicho duelo también fue contra Arizona, pero esta vez San Francisco salió de México con la victoria 38-10.

¿Por qué la NFL dejó de venir a México?

La NFL dejó de jugar en México después de 2022 debido a las obras de remodelación del Estadio Azteca rumbo al Mundial de 2026, lo que impidió que el recinto estuviera disponible para partidos de temporada regular desde 2023.

Aunque la liga buscaba mantener la continuidad de los juegos en el país, la renovación del estadio frenó temporalmente la presencia de la NFL en México, uno de sus mercados internacionales más importantes, con cerca de 40 millones de aficionados.

Todos los partidos de la NFL en México

Partidos de pretemporada

1978: New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles en el Estadio Azteca

1994: Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys en el estadio Azteca

1996: Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys en el Estadio Universitario de Monterrey

1997: Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos en el estadio Azteca

1998: New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys en el estadio Azteca

2000: Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers en el Estadio Azteca

2001: Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders en el Estadio Azteca

Partidos de Temporada Regular

2005: San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals

2016: Oakland Raiders 27-20 Houston Texans

2017: New England Patriots 33-8 Oakland Raiders

2019: Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers

2022: San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals

Comentarios