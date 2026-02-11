Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
brock_purdy_san_francisco_c982de422c
Deportes

San Francisco sería uno de los que jugaría en CDMX en 2026

Comenzó a trascender la información sobre que los 49ers serían una de las franquicias que jugaría en la capital para el inicio de la temporada 2026

  • 11
  • Febrero
    2026

¿Los San Francisco 49ers jugarán en México?

Este miércoles, el periodista John Sutcliffe compartió que el equipo de la bahía es una de las franquicias que empezó a sonar para tener su juego de Semana 1 en Ciudad de México.

"San Francisco 49ers, ese es el equipo que jugará en el Azteca-Banorte en esta temporada 2026, lo que anunció el comisionado Goodell. Se los puedo confirmar; hay que recordar que los 49ers juegan en Australia, pero le han echado muchas ganas al mercado mexicano, con rival por definir", compartió Sutcliffe.

Además, el reportero también comparó que el rival para este juego estaría entre los Cardinals de Arizona, los Rams de Los Ángeles, los Seahawks de Seattle, los Eagles de Philadelphia, los Commanders de Washington, los Broncos de Denver, los Raiders de Las Vegas, los Dolphins de Miami o los Vikings de Minnesota.

De concretarse, los 49ers jugarían en la capital mexicana por tercera vez en su historia, siendo la primera vez que lo hicieron en 2005, en donde los entonces dirigidos por Mike Nolan cayeron 31-14.

Para los aficionados gambusinos, el poder ver a su equipo en suelo azteca no volvió a suceder sino hasta el año 2022, el cual también coincide con la última vez en que la NFL tuvo un juego en el país.

Dicho duelo también fue contra Arizona, pero esta vez San Francisco salió de México con la victoria 38-10.

¿Por qué la NFL dejó de venir a México?

La NFL dejó de jugar en México después de 2022 debido a las obras de remodelación del Estadio Azteca rumbo al Mundial de 2026, lo que impidió que el recinto estuviera disponible para partidos de temporada regular desde 2023. 

Aunque la liga buscaba mantener la continuidad de los juegos en el país, la renovación del estadio frenó temporalmente la presencia de la NFL en México, uno de sus mercados internacionales más importantes, con cerca de 40 millones de aficionados.

Todos los partidos de la NFL en México

Partidos de pretemporada

1978: New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles en el Estadio Azteca
1994: Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys en el estadio Azteca
1996: Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys en el Estadio Universitario de Monterrey
1997: Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos en el estadio Azteca
1998: New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys en el estadio Azteca
2000: Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers en el Estadio Azteca
2001: Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders en el Estadio Azteca

Partidos de Temporada Regular

2005: San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals
2016: Oakland Raiders 27-20 Houston Texans
2017: New England Patriots 33-8 Oakland Raiders
2019: Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers
2022: San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

muro_fronterizo_sheinbaum_32028fcc37
Rechaza Federación muro fronterizo: 'Construimos puentes'
cooperativa_hidalgo_005652df83
Recuperan planta cementera por mandato judicial en Tula
nl_lidera_lista_nacional_empleo_9183e6f75c
Nuevo León lidera lista nacional de generación de empleos
publicidad

Últimas Noticias

restaurantes_nl_79ab16ea93
Restaurantes de NL esperan ventas por hasta $260 millones
juez_ordena_trump_retorno_venezolanos_cecot_1661574348
Ordenan a Trump regresar a venezolanos enviados por EUA a CECOT
chucky_fito_26a89b972d
Recapturan a Chucky en Ecuador; aliado del narcotraficante Fito
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×