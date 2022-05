San Luis, rival de Rayados en el Repechaje

El juego será en el ´Gigante de acero´, donde los potosinos vencieron 2-0 al Monterrey en la Fecha 7 de este torneo.

Rayados comenzará el camino hacia el título del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX ante Atlético de San Luis, rival al que enfrentará en partido único en el Repechaje de la fase final.

El juego será el sábado o domingo entrante, en horario por definir, en el ´Gigante de acero´, donde el Monterrey marcha invicto en la segunda etapa del técnico mexicano Víctor Manuel Vucetich: cinco victorias (2-1 al América, 2-1 al Mazatlán, 3-0 al Juárez, 1-0 al Santos y 2-0 a Xolos) y un empate (0-0 ante Atlas).

Sin embargo, los potosinos le endilgaron la única derrota como local a La Pandilla en este certamen de la Primera División del futbol soccer mexicano: 2-0 en la Fecha 7, el sábado 26 de febrero de este año, con goles de Jhon Murillo (al 23´) y Abel Hernández (al 81´).

Los otros juegos que complementan el Repechaje de la fase final del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX son: Puebla Vs. Mazatlán. Chivas Vs. Pumas y Cruz Azul Vs. Necaxa.

La Repesca es a un solo partido, en casa de los equipos que finalizaron entre el quinto y octavo puesto.

En caso de empate habrá serie de penaltis para desempatar.

Las fechas y horarios de estos juegos se anunciarán este lunes en la Federación Mexicana de Futbol.

Los ganadores avanzan a Cuartos de Final, donde ya están ubicados los primeros cuatro puestos de la Tabla General: Pachuca, Tigres, Atlas y América, que esperan rival.

Entérate

Así se jugará el Repechaje de la fase final del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX:

(5) Puebla Vs. Mazatlán (12)

(6) Chivas Vs. Pumas (11)

(7) Rayados Vs. San Luis (10)

(8) Cruz Azul Vs. Necaxa (9)

CLAVES: Lugar final en la Tabla General, al final de la fase regular.

NOTA: La Repesca es a partido único en casa de los clubes que se ubicaron del quinto al octavo puesto del pelotón, y se celebrarán entre sábado y domingo de esta semana. En caso de empate habrá serie de penaltis para desempatar.