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Deportes

San Pedro es ahora la casa… ¡De la Fundación Real Madrid!

El Parque Clouthier será sede del Educational Football Program, que ofrecerá entrenamiento gratuito y formación en valores a 100 menores.

  • 22
  • Mayo
    2026

El renovado Parque Clouthier, al poniente de San Pedro, es la nueva sede del Educational Football Program, el segundo en el Estado de Nuevo León, que confirma el éxito y crecimiento de esta iniciativa que abre espacios a un aprendizaje inclusivo donde el deporte se convierta en una herramienta de transformación y equidad social.

En San Pedro, hoy, este programa es una realidad con la asistencia de un centenar de sus niñas y niños, que, sin costo alguno, acudirán un año completo a entrenamientos guiados bajo la metodología de la Fundación Real Madrid, “The Real Way”.

Significa una formación deportiva y humana, basada en valores y hábitos como el respeto, la disciplina, el esfuerzo y el trabajo en equipo; a través del mismo se impulsa el desarrollo físico, mental y social de cada uno de sus participantes.

Durante su presentación en el Centro Deportivo FUD San Pedro, Ignacio Abascal, director del EFP de la Fundación Real Madrid, agradeció la presencia de las niñas y niños e hizo entrega de una playera oficial al propio presidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Farah Giacoman.

Gracias al trabajo conjunto entre True Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid para el desarrollo del programa en distintos estados del país; la Fundación H-E-B como patrocinador máster y la colaboración activa del Gobierno Municipal de San Pedro, a través de una excepcional estructura, se aprenderán valores necesarios, dentro como fuera del campo de entrenamiento.

“Valores que se aprenderán jugando”, mencionó Ignacio Abascal. Por su parte, Elizandra Bonatto, directora general de True Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid en algunos territorios de México, recordó que a finales de enero pasado se confirmaba la noticia de esta segunda sede del Educational Football Program para Nuevo León y hoy es una realidad.

“Somos pioneros en una educación deportiva con carácter inclusivo, donde los límites son el coraje y determinación de cada niño y niña para superar toda barrera”, comentó.

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Como parte del crecimiento del Educational Football Program en Nuevo León, se realizó una cálida bienvenida a los primeros 100 nuevos alumnos.

Portaron sus uniformes, que lucieron de manera impecable y, acompañados de sus familias, compartieron la alegría de un momento especial y se marcó así el inicio de una experiencia única con la fotografía oficial de las niñas, niños y jóvenes participantes, acompañados por el presídium.

No faltó corear el “Hala Madrid”, y el confeti en dorado y blanco para una atmósfera sin par.

Fue el propio Mauricio Farah Giacoman, presidente municipal de San Pedro, quien tuvo un mensaje de aliento para la niñez sampetrina; destacó la importancia de que a través de la actividad física se fortalezca el tejido social con valores como el respeto, el trabajo en equipo y la convivencia entre familias y comunidades.

Cada semana convivirán niñas y niños, bajo la supervisión de entrenadores cualificados en un espacio que permitirá fortalecer los vínculos dentro de la comunidad del programa.


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