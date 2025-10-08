Se convierte Cristiano Ronaldo en el primer futbolista billonario

Según el Bloomberg Billionaires Index, el delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo, se convirtió en el primer futbolista en la historia en superar los mil millones de dólares en patrimonio neto, alcanzando una fortuna estimada en $1,400 millones de dólares.

La hazaña llega tras su renovación de contrato con el club saudito, firmada el pasado 26 de junio de 2025, que lo mantendrá en el equipo hasta 2027.

El acuerdo, valuado en más de $400 millones de dólares, incluye además una participación del 15% en el Al-Nassr, una cifra inédita en el mundo del fútbol.

De acuerdo con el informe, Cristiano ha ganado más de $550 millones de dólares en salarios entre 2002 y 2023, y su fortuna se ha multiplicado con lucrativos contratos publicitarios.

El portugués firmó con Nike un contrato de diez años, valorado en $18 millones anuales, y ha colaborado con marcas como Armani y Castrol, que le han aportado otros $175 millones de dólares.

Por otra parte, con 665 millones de seguidores en Instagram, es también la persona más seguida del mundo en redes sociales, una plataforma que le genera millones adicionales por publicaciones y colaboraciones.

En el plano deportivo, Ronaldo sigue activo con la selección de Portugal, preparando los partidos clasificatorios rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, se convertiría en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, un logro que solo podría igualar Lionel Messi con Argentina.

A lo largo de sus cinco participaciones previas, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, Cristiano ha anotado en cada edición, pero nunca ha levantado el trofeo.

