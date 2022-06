Se corona Kvitova campeona en Eastbourne

Derrotó a Jelena Ostapenko 6 - 3, y 6 - 2 en el final del Grand Slam.

La doble campeona de Wimbledon, Petra Kvitova consiguió coronarse campeona en el Grand Slam, esto después de vencer a Jelena Ostapenko 6-3, 6-2 en la final del torneo de Eastbourne.

Por su parte, Taylor Fritz venció a Maxime Cressy 6-2, 6-7 (4), 7-6 (4) en una final entre estadounidenses para su segundo título en Eastbourne.

Kvitova, preclasificada 14ta, obtuvo su primer título sobre césped en cuatro años —el 29no trofeo de su carrera_, quebrando el saque de Ostapenko, la defensora del título, al inicio de cada set y superando a la letona fácilmente en sus segundos saques.

Kvitova salvó cinco break points en el cuarto game del segundo set para seguir en control del partido estando en ventaja 3-1.

"Jugar en el césped es muy especial para mí cada vez", dijo la checa de 32 años en la entrevista en la cancha. "Además, es la mejor preparación para Wimbledon".

Kvitova, campeona de Wimbledon en 2011 y 2014, inicia su participación en el All England Club el martes frente a la italiana Jasmine Paolini.

En sus finales sobre césped está 5-1 en su carrera. Su título más reciente sobre esa superficie fue en Birmingham en 2018.

Ostapenko, preclasificada 8va, fue semifinalista en Wimbledon hace cuatro años y ganó el título en el Abierto Francés en 2017.

Después del match, Ostapenko se retiró de la final de dobles debido a una lesión en el pie derecho. El abandono de Ostapenko y su compañera Lyudmyla Kichenok otorgó el título a la pareja de Aleksandra Krunic y Magda Linette.

Ostapenko, 12da preclasificada en Wimbledon, enfrentará a la francesa Oceane Dodin el lunes en la primera ronda.

En la final masculina, Fritz no tuvo que enfrentar un break point, ganó el 92% de sus primeros saques y tuvo 17 ases para vencer en dos horas a Cressy, que jugaba su primera final de la ATP.

"Mi temporada en el césped no iba demasiado bien antes de que llegué aquí", dijo Fritz. "Pero es grandioso ganarles a estos jugadores y me da confianza. "Jugué realmente bien toda la semana en la previa de Wimbledon. Me siento bien".

Fritz, 14to en el ranking, ganó su tercer título de la ATP, segundo en Eastbourne desde 2019 y segundo este año después de Indian Wells en marzo.

Enfrentará al italiano Lorenzo Musetti en la primera ronda de Wimbledon, en tanto Cressy se las verá con el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Con información de AP.