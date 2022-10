Se prepara Rayados para 'la vuelta' ante Pachuca

Fue alrededor de las 9:30 de la mañana de hoy sábado 22 que los jugadores comenzaron con las prácticas para el partido de mañana.

Después de perder en el partido de ida en la semifinal ante los Tuzos del Pachuca, los Rayados de Monterrey salieron a realizar prácticas durante la mañana de hoy sábado en el Estadio BBVA.

Cabe mencionar que el club albiazul había anunciado que los aficionados que estuvieran interesados podían asistir para apoyar a los jugadores de la Pandilla, quienes mañana domingo 23 jugarán la vuelta en el Gigante de Acero.

Igualmente, se debe recordar que el equipo de Víctor Manuel Vucetich cayó en la casa del Pachuca 5 a 2, por lo que si los Rayados desean ganar deberán anotar un mínimo de tres goles para poder pasar a la final.

Fue alrededor de las 9:30 de la mañana de hoy sábado 22 que los jugadores comenzaron con las prácticas para el partido de mañana, sin embargo, la entrada al público no se permitió si no hasta las 10:00 a.m.

A través de sus redes sociales, el equipo pidió a los seguidores a que el día de mañana griten 'este es el momento', ya que aseguraron que el partido 'lo van a jugar todos'.

En caso de que el club del 'Rey Midas' logre triunfar, se verá las caras contra quien resulte ganador de la vuelta entre los Diablos Rojos del Toluca y las Águilas del América el cual se jugará hoy a las 8 de la noche en el Estadio Azteca.