Se registra fuerte choque en el GP de Gran Bretaña

El Gran Premio de Gran Bretaña se vio interrumpido a los pocos minutos de haber dado inició tras un fuerte accidente provocado por un impacto entre George Russell y Guanyu Zhou.

Zhou había sido adelantado por un par de monoplazas y quedó por delante de Russell, que tras un toque por detrás del francés Pierre Gasly (AlphaTauri) chocó a su vez con el piloto chino, quien volcó su coche, recorrió boca abajo muchos metros a gran velocidad sobre la trampa de grava y dando una vuelta más hasta impactar contra las barreras de protección.

Al ver el impactante accidente, el conductor británico se detuvo en la primera curva para salir rápidamente de su automóvil y correr hacia donde quedó el Alfa Romeo para apoyar en el rescate del piloto chino. Después de varios minutos, los operarios lograron sacar del coche a Zhou.

El piloto chino de Alfa Romeo, Guanyu Zhou, se encuentra "consciente" y fuera de peligro tras el accidente durante la primera vuelta de la carrera del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1, confirma su equipo.

El auto del piloto británico George Russell no podrá ser reparado a causa de los daños y no continuará el GP de Gran Bretaña.

"En primer lugar, me alegra ver que Zhou está bien después de un incidente absolutamente horrible. En última instancia, nos arriesgamos a comenzar con dificultad porque cometí un error en la clasificación y partíamos fuera de posición", dijo Russell.

"Pensamos que el riesgo nos dio la mejor oportunidad más adelante en la carrera, pero simplemente no había agarre en absoluto. El compuesto más duro es frío y todos los autos me inundaron. Lo siguiente que supe fue que me tocaron, estaba en el lado de Zhou y eso fue todo.