Se retira 'Chupete' Suazo del fútbol a los 44 años

Humberto “Chupete” Suazo, uno de los futbolistas más emblemáticos del Club de Futbol Monterrey, anunció oficialmente su retiro de las canchas.

El delantero chileno, de 43 años, confirmó que disputará su último partido el próximo 24 de octubre frente a Deportes Copiapó, cerrando así una trayectoria de más de dos décadas.

“Mi idea es retirarme en cancha, estar bien para mi último partido acá, despedirme con mi gente… La decisión está tomada, he jugado más de la cuenta”, declaró Suazo en una entrevista.

El eterno ídolo de los Rayados

Suazo marcó una era en el futbol mexicano con los Rayados de Monterrey, donde dejó una huella imborrable, durante años fue máximo goleador histórico del club con 121 goles, cifra que mantuvo hasta 2021, cuando Rogelio Funes Mori lo superó.

Con los albiazules conquistó dos títulos de Liga MX (Apertura 2009 y Apertura 2010) y tres Ligas de Campeones de la Concacaf consecutivas (2011, 2012 y 2013), siendo pieza clave en el dominio internacional del club y en su participación en los Mundiales de Clubes.

Goleador, líder y figura decisiva

El atacante chileno llegó a Monterrey en 2007 procedente del Colo-Colo, y desde su primer torneo mostró su capacidad goleadora y carácter competitivo.

En el Clausura 2008, fue campeón de goleo, y en las finales del Apertura 2009 y 2010 fue protagonista con anotaciones decisivas ante Cruz Azul y Santos Laguna, respectivamente.

Un adiós con la camiseta de San Luis de Quillota

Suazo, quien actualmente milita en San Luis de Quillota, regresó al futbol chileno en 2020 tras un breve retiro, ahora tras cuatro meses sin actividad, decidió poner punto final a su carrera jugando en su país natal, donde inició su camino profesional hace más de 25 años.

