Cerrar X
samuel_umtiti_8189061209
Deportes

Se retira del fútbol Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia

Samuel Umtiti, el zaguero que se consagró campeón con Francia en la Copa del Mundo en 2018, ha anunciado su retiro del fútbol a los 31 años

  • 15
  • Septiembre
    2025

Samuel Umtiti, el zaguero que se consagró campeón con Francia en la Copa del Mundo en 2018, se ha retirado del fútbol.

Umtiti, de 31 años, quien fue parte del Barcelona que conquistó dos títulos de La Liga y tres trofeos de la Copa del Rey, había estado sin club desde que se desvinculó del Lille de la primera división francesa al final de la pasada temporada.

“Después de haber vivido una carrera intensa con sus altibajos, ha llegado el momento de decir adiós. Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada”, expresó Umtiti en mensaje publicado este lunes en su cuenta de Instagram.

Umtiti disputó 31 partidos Francia y participó en el Campeonato Europeo de 2016 en casa. Marcó cuatro goles, incluido el de la victoria 1-0 contra Bélgica en las semifinales de Mundial 2018.

“Sam, quien se unió al equipo nacional francés para la Euro 2016, jugó un papel importante en nuestra conquista del título de la Copa del Mundo en Rusia”, destacó el seleccionador francés Didier Deschamps.

“Todos recordarán su gol de cabeza que nos permitió vencer a Bélgica y clasificar para la final. También recuerdo su dupla con Raphaël (Varane), su solidez defensiva, su espíritu de lucha. Su rodilla ya le causaba dolor, sin embargo, se mantuvo con un coraje ejemplar hasta la final”, dijo Deschamps.

Es el quinto ganador de la Copa del Mundo 2018 en retirarse después de Blaise Matuidi, Adil Rami, Steve Mandanda y Varane.

Umtiti comenzó su carrera profesional con Lyon, el club de su infancia donde ganó la Copa de Francia en 2012. Pero en los últimos años padeció un suplicio con las lesiones y jugó muy poco con Lille.

"Intenté todo en Lille para hacer un regreso", dijo “Pocas personas saben lo mucho que lo intenté, pero mi cuerpo no pudo aguantar.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T135419_036_90247be86f
Clavidista pierde celular en Desfile Militar; ofrece recompensa
fifa_dinero_mundial_c9185426d9
FIFA pagará a clubes que cedan jugadores al Mundial
AP_25259527037686_910cd5390a
Faith Kipyegon gana su cuarto título mundial en 1,500 metros
publicidad

Últimas Noticias

jesus_nava_programa_predial_76818effa3
Acusa Jesús Nava a Movimiento Ciudadano de golpeteo político
8cb638a6_913a_4dde_a6fa_a22370dfb83e_ba9162e542
Saldo blanco en Ramos Arizpe durante las fiestas patrias
9d597126_a4c7_44ae_8740_81e7e0385aed_55455b084e
Mantiene Ramos liderazgo en creación de empleos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
publicidad
×