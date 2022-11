Se va Miguel Herrera 'triste' y con 'rabia' de Tigres

Tras el anuncio de su salida durante ayer jueves 10 de noviembre, el ahora ex director de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Miguel Herrera, expresó sus molestias respecto al equipo, ya que aseguró que 'se puso la camisa' y que se va 'con rabia', sin embargo, también agradeció club por la oportunidad.



El 'Piojo' aceptó haber quedado dolido por la forma en que se dio su salida, además de que quedó a deber al club universitario.





'Me puse la camisa de los Tigres bien puesta, con mucho orgullo, mucha entereza y gran responsabilidad, la tengo que dejar con mucha tristeza, rabia, molestia, enojo de no poder haber dado a esta afición un logro importante', confesó.



Asimismo, pidió disculpas al plantel de los Tigres por equivocarse al etiquetarlos de 'viejos' y aclaró lo que en verdad quiso decir en aquella ocasión.





'No fue una declaración, fue una palabra. Lo dije: 'Me equivoqué', les ofrecí disculpas a los muchachos, antes que nada, debí usar la palabra maduro. Es un grupo maduro, con muchas cosas, pero también recalqué, que no lo hicieron ustedes, que habíamos corrido mucho más que Pachuca. Un equipo que corre, fuimos el equipo que estuvo sobre Pachuca en las dos canchas, a nosotros nos elimina la posición en la tabla, al fin de cuentas, pierdes, por una circunstancia de reglamento o lo que ustedes quieran, perdimos, no perdimos en la cancha, pero perdimos la posibilidad de avanzar', explicó.