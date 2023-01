Se viene un intenso fin de semana lleno de deportes

Abróchense los cinturones: desde hoy viernes y hasta el lunes, los aficionados se deleitarán con eventos de NFL, Liga MX, futbol femenil, tenis y más.

Los aficionados al deporte tendrán un ‘menú’ con diferentes ‘platillos’ deportivos, para degustarlos desde hoy viernes, mañana sábado, el domingo… ¡y hasta el lunes!



Las disciplinas de futbol americano, futbol soccer y tenis mantendrán a los seguidores ‘al filo de la butaca’ porque presentarán partidos que se perfilan para ser emocionantes, entretenidos, espectaculares y dramáticos por lo que se jugará en cada uno de ellos.



NFL



La temporada 2022 del deporte de las tacleadas, en la National Football League (NFL), vive su fase de Playoffs... y este fin de semana tendrá cuatro duelos de Ronda Divisional, dos se juegan mañana sábado y otro par el domingo.





FUTBOL SOCCER



La Liga MX vivirá su Jornada 3 de la fase regular del Torneo Clausura 2023, y existen dos juegos que llaman la atención: Tigres visita hoy a Xolos, y mañana Rayados recibe al Atlético de San Luis.



En futbol soccer femenil, Tigres recibe mañana al Bayern Múnich, en duelo donde se disputará la Copa Amazonas.





TENIS



El primer Grand Slam del año en el deporte blanco ya se está llevando a cabo con el Abierto de Australia, que vive una etapa emocionante.





NO TE LOS PIERDAS



Futbol americano



NFL 2022



Playoffs



Ronda Divisional





CONFERENCIA AMERICANA



Jacksonville en Kansas City



Sábado - 15:30 horas



Canal 5 y Fox Sports





Cincinnati en Buffalo



Domingo - 14:00 horas



Canal 5 y Fox Sports





CONFERENCIA NACIONAL



Gigantes en Filadelfia



Sábado - 19:15 horas



Canal 5 y ESPN





Dallas en San Francisco



Domingo - 17:30 horas



Canal 5 y Fox Sports





—





Futbol soccer



Liga MX



Torneo Clausura 2023



Fase regular - Jornada 3



Xolos Vs. Tigres



Estadio Caliente



Hoy - 21:10 horas - Fox Premium





Rayados Vs. San Luis



Gigante de acero



Sábado - 17:06 horas



Fox Sports





—





Futbol soccer



Femenil



Copa Amazonas



Tigres Vs. Bayern Múnich



Estadio Universitario



Sábado - 17:00 horas





Liga MX Femenil



Fase regular - Jornada 3



Rayadas Vs. Mazatlán



Gigante de acero



Lunes - 19:06 horas



Fox Sports





—





Tenis



Abierto de Australia 2023



Hoy - 21:00 horas - ESPN2



Sábado - 18:00 horas - ESPN2



Domingo - 18:00 horas - ESPN