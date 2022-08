Sebastián Córdova en duda para el Tigres vs Necaxa

La participación de Sebastián Córdova en el encuentro entre Tigres vs Necaxa y también en el amistoso entre la Selección Mexicana y Paraguay peligran debido a un edema en su rostro.

Esto lo informó el directivo de los felinos, Miguel Herrera, quien reveló en conferencia de prensa que el seleccionado pudo haber sufrido una lesión leve o poco grave durante el partido contra Pumas.

Además, el 'Piojo' Herrera mencionó que su participación con el Tri el próximo 31 de agosto frente a Paraguay dependería de los resultados que arrojen los estudios que se realizará.

"Si el estudio dice que tiene una pequeña lesión o está muy fuerte el edema, probablemente (no pueda ir con México), porque si no juega con nosotros difícilmente pueda llegar a media semana. Vamos a ver, no me puedo adelantar", dijo.