'Selección Mexicana está estancada': Andrés Guardado

Andrés Guardado declaró que la Selección Mexicana se ha visto afectada tras su salida de los torneos sudamericanos, señalando que esto ha causado que el Tricolor este 'estancado'.

La última vez que México participó en un torneo de la Conmebol fue en el 2016 durante la Copa América Centenario, en donde Estados Unidos resultó campeón.

Además, el capitán de la Selección Mexicana, reveló que siente que en México no se le reconoce a este como se le debería, a diferencia de en el extranjero.

"Hay mucho malinchismo en México y no digo que conmigo, pero sí siento que se me dan más valor fuera que en México. Por ejemplo, sale Alejandro ( Irarragorri) a decir que no entro en planes y luego sale el director deportivo del Betis y dice que están contentos conmigo y quieren que me retire aquí", dijo el mexicano.