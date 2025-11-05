Cerrar X
Selección Mexicana Femenil Sub 17 queda eliminada del Mundial

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 perdió 1-0 ante Países Bajos en semifinales del Mundial y disputará la medalla de bronce frente a Brasil.

  • 05
  • Noviembre
    2025

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cayó este miércoles 1-0 ante Países Bajos en las semifinales del Mundial de la categoría, quedando a las puertas de la final y con la mirada puesta ahora en la pelea por el bronce frente a Brasil.

Desde el arranque, el conjunto dirigido por Miguel Gamero apostó por ceder la posesión y atacar al contragolpe, un planteamiento que le permitió mantener el orden y cerrar espacios ante un rival con mayor control del balón.

A pesar de la presión alta de México y varios robos de balón, las llegadas claras fueron escasas. En defensa, la línea de cuatro funcionó con eficacia, mientras que Valentina Murrieta, figura del torneo, respondió con seguridad en los pocos disparos recibidos.

La primera mitad transcurrió sin sobresaltos, salvo por un disparo de Tess van der Vliet al travesaño al minuto 29. En el complemento, México se animó más al frente y rozó el gol en una doble ocasión encabezada por Joselyn Solís, cuyo remate obligó a la portera Maren Groothoff a una atajada de riesgo.

Sin embargo, en el minuto 68, una rápida triangulación neerlandesa terminó en los botines de Lina Touzani, quien definió con frialdad dentro del área para sellar el 1-0 definitivo.

El Tri juvenil se volcó en ataque durante los últimos minutos, pero la precipitación y el cansancio impidieron que concretaran el empate.

La última oportunidad llegó con un tiro libre lejano que impactó el larguero, dejando a las mexicanas con la frustración de una noche amarga.

Ahora, México buscará cerrar su participación en el torneo cuando enfrente a Brasil por la medalla de bronce.

En tanto, Países Bajos disputará la final ante Corea del Norte, actual campeona del mundo, que busca su cuarto título en la categoría.


Comentarios

