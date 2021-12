Semana 14 de la NFL 2021... ¡con ´sabor´ a Playoffs!

El domingo podría definirse el destino de la División Oeste de la Conferencia Nacional con el partido entre Carneros y Arizona

Estamos ya en la Semana 14 de la NFL 2021, en la que tenemos un gran duelo donde se decidirá el destino de la División Oeste de la Conferencia Nacional: Los Angeles Rams se enfrentan a los Arizona Cardinals... si Rams gana, aún tiene oportunidad de ganar su División, si pierde, la División es para Arizona.

Aprovechando el tema de los Playoffs, les comento que a partir de esta semana daremos un giro a la primera parte de este artículo y les estaré presentando cómo está el panorama de cara a la postemporada desde esta semana hasta la Fecha 18, que es la última de la temporada regular... así que, sin más preámbulo, pasemos al panorama de Playoffs y posteriormente a nuestros ya tradicionales picks.

CONFERENCIA AMERICANA

CAMPEONES DIVISIONALES

Este: Patriots 9 ganados y 4 perdidos

Norte: Ravens 8 ganados y 4 perdidos

Sur: Titans 8 ganados y 4 perdidos

Oeste: Chiefs 8 ganados y 4 perdidos

COMODINES

Chargers 7 ganados y 5 perdidos

Bengals 7 ganados y 5 perdidos

Bills 7 ganados y 5 perdidos

AÚN EN LA PELEA

Steelers 6 ganados, 5 perdidos y 1 empate

Colts 6 ganados y 6 perdidos

Raiders 6 ganados y 6 perdidos

Browns 6 ganados y 6 perdidos

Broncos 6 ganados y 6 perdidos

CONFERENCIA NACIONAL

CAMPEONES DIVISIONALES

Este: Cowboys 8 ganados y 4 perdidos

Norte: Packers 9 ganados y 3 perdidos

Sur: Buccaneers 9 ganados y 3 perdidos

Oeste: Cardinals 10 ganados y 2 perdidos

COMODINES

Rams 8 ganados y 4 perdidos

Washington 6 ganados y 6 perdidos

49ers 6 ganados y 6 perdidos

AÚN EN LA PELEA

Eagles 6 ganados y 7 perdidos

Vikings 5 ganados y 7 perdidos

Panthers 5 ganados y 7 perdidos

Falcons 5 ganados y 7 perdidos

Saints 5 ganados y 7 perdidos

PICK ESPECIAL DE LA SEMANA

BENGALS +1.5

San Francisco 49ers at Cincinatti Bengals: Ambos equipos vienen de sufrir derrotas la semana pasada, ambos han sido muy irregulares en la campaña y ambos buscan enderezar el rumbo, lo que me hace inclinarme por Cincinnati, es primeramente la localÍa, ya que se espera clima frÍo y ese no es precisamente el fuerte de San Francisco, y en segundo lugar, las lesiones en la secundaria de los 49ers. Tienen bajas importantes y eso permitirá que Joe Burrow explote el juego aéreo y les haga daño de esta manera; veo a los Bengals ganando por más de tres puntos este encuentro.

PICK PRESENTIMIENTO

LIONS +10

Detroit Lions at Denver Broncos: Esta línea está muy alta, Detroit es un equipo que siempre pelea y 10 puntos son muchos ante un equipo de Denver que no se distingue precisamente por apalear a sus rivales, Denver sufre mucho a la ofensiva y eso ocasionará que el juego sea mucho más parejo de lo que muchos esperan; sí veo a los Broncos ganando, pero no por más de siete puntos.

PICK ADICIONAL

BILLS +3

Buffalo Bills at Tampa Bay Buccaneers: Los Bills vienen de ser brutalmente humillados a nivel nacional ante Bill Belichik y los Patriots, no humillados en el marcador, pero sí humillados en la forma cómo les ganaron, siendo dominados totalmente y perdiendo un juego donde los Patriots sólo tuvieron que lanzar tres pases en todo el encuentro. Por eso me gustan los Bills... ¡qué mejor forma de lavar su humillación que ganando de visita contra los Campeones reinantes! Los Bills saldrán con todo y se traerán una victoria de Tampa Bay.

