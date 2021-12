Semana 15 de la NFL: ¿Quién avanzará a los Playoffs?

Destacan tres juegos: Patriots Vs. Colts, Packers Vs. Ravens y Steelers Vs. Titans

Hemos llegado a la Semana 15 en la fase regular de la temporada 2021 de la NFL y, lamentablemente, el Covid-19 ha aparecido de nuevo en la National Football League.

Esta semana habrá alrededor de 80 jugadores inactivos debido a dicho problema, los más afectados hasta ahorita son los Cleveland Browns, donde incluso el coach Stefanski ha dado positivo, y también en Los Angeles Rams, donde varios jugadores -entre los que destaca Odell Beckam Jr.- han dado positivo también.

Aún así, tendremos una gran semana, ya que hay encuentros importantes, entre los que destacan el de Patriots ante Colts, Ravens ante Packers y Steelers visitando a Titans... los tres juegos con implicaciones directas en la carrera por los Playoffs.

Vamos a ver como quedó el escenario hacia los Playoffs después de los juegos de la Semana 14, antes de pasar a nuestros picks de la semana.

CONFERENCIA AMERICANA

CAMPEONES DIVISIONALES

Este: Patriots, 9 ganados y 4 perdidos

Norte: Ravens, 8 ganados y 5 perdidos

Sur: Titans, 9 ganados y 4 perdidos

Oeste: Chiefs, 10 ganados y 4 perdidos

COMODINES

Chargers, 8 ganados y 6 perdidos

Colts, 7 ganados y 6 perdidos

Bills, 7 ganados y 6 perdidos

AÚN EN LA PELEA

Browns, 7 ganados y 6 perdidos

Broncos, 7 ganados y 6 perdidos

Bengals, 7 ganados y 6 perdidos

Steelers, 6 ganados, 6 perdidos y 1 empate

Dolphins, 6 ganados y 7 perdidos

Raiders, 6 ganados y 7 perdidos

CONFERENCIA NACIONAL

CAMPEONES DIVISIONALES

Este: Cowboys, 9 ganados y 4 perdidos

Norte: Packers, 10 ganados y 3 perdidos

Sur: Buccaneers, 10 ganados y 3 perdidos

Oeste: Cardinals, 10 ganados y 3 perdidos

COMODINES

Rams, 9 ganados y 4 perdidos

49ers, 7 ganados y 6 perdidos

Washington, 6 ganados y 7 perdidos

AÚN EN LA PELEA

Eagles, 6 ganados y 7 perdidos

Vikings, 6 ganados y 7 perdidos

Falcons, 6 ganados y 7 perdidos

Saints, 6 ganados y 7 perdidos

PICK ESPECIAL DE LA SEMANA

BENGALS +2.5

Cincinatti Bengals at Denver Broncos: Cincinnati volvió a caer en casa y no puede permitirse una nueva derrota de forma consecutiva si quiere mantenerse en la carrera por los Playoffs, esta vez va de visita a Denver, que también busca colarse a postemporada y no será un rival fácil, ya que tiene una defensa sólida; pero del lado ofensivo, los Bengals tienen la ventaja con una ofensiva superior a la de los Broncos. Aprovechando que los Bengals están como underdogs y tienen puntos a favor, iremos con ellos en este encuentro.

PICK DE ESTEFY

COLTS -2.5

New England Patriots at Indianapolis Colts: Los que me hacen el favor de seguirme por este medio o en ´Touchdown en Familia´, han visto que mi hija mayor, Estefy, me acompaña en los programas y ella también da sus picks; esta semana me pidió que por favor incluyera un pick de ella en este espacio y con gusto lo haré. Indianápolis tiene una de las mejores líneas ofensivas de la liga que, junto a un explosivo Jonathan Taylor, forman el mejor ataque terrestre de la liga. Los Patriots no serán un rival sencillo, pero después de estar escuchando halagos toda la semana sobre lo bueno que es el coach Belichick, y como le ganó a los Bills lanzando sólo tres pases en todo el juego, estarán algo confiados y esto lo aprovecharán los Colts para tomar ventaja y sacar una valiosa victoria.

PICK ADICIONAL

TITANS AT STEELERS, ALTAS DE 41

Tennessee Titans at Pittsburg Steelers: En este encuentro no me atrevo a apostar por quién ganara, ya que lo veo parejo, pero sí anotarán más puntos de lo que muchos piensan. La ofensiva de los Titans está diezmada sin sus dos principales armas ofensivas, el WR AJ Brown y el RB Derrick Henry, pero aún así en este encuentro encontrarán la forma de anotar al menos 24 puntos. Los Steelers, con todo un ´Big Ben´ ya sin brazo y prácticamente inmóvil, han anotado al menos 28 puntos en dos de sus últimos tres juegos, por lo que veo probable que se anoten más de 41 puntos entre ambos equipos.

No olviden seguir a ´Touchdown en Familia´ en Facebook, Twitter y YouTube, donde hablamos de NFL y subimos programa cada semana. Es diferente, divertido y familiar... con su servidor, mi gran amigo Gil Martínez y la sensacional Estefy.