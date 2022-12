Semifinales inesperadas e históricas en Qatar

Los duelos Argentina Vs. Croacia y Francia Vs. Marruecos harán historia en la Copa del Mundo de futbol soccer 2022.

Las selecciones de Croacia y Marruecos dieron un golpe fuerte en la mesa, fueron la sorpresa en Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022 y están listos para disputar la Semifinal en la edición 22 de la Copa del Mundo tras eliminar a Brasil y Portugal, respectivamente.



A la antesala de la Final se unen Argentina y Francia, que dejaron fuera de combate en Cuartos de Final a Países Bajos e Inglaterra, respectivamente, para con ello tener las siguientes ‘Semis’: Argentina Vs. Croacia, y Francia Vs. Marruecos, donde destaca lo siguiente:



- Lionel Messi, de la selección de Argentina, se convertirá en el jugador que más partidos ha disputado en la historia del Mundial, con 25, junto al alemán Lothar Matthaus.



- Francia es la tercera selección Campeona que llega a la Semifinal en la Copa del Mundo donde busca refrendar su título. Las otras dos fueron: Alemania en 1958 y Brasil en 1998.



- Francia y Marruecos serán rivales por primera ocasión en una justa mundialista.



- Es la tercera ocasión que Argentina y Croacia se enfrentan en un Mundial, primera en Semifinal, ya que anteriormente se vieron las caras en fase de grupos: en Francia 1998 ganaron 1-0 los argentinos, y en Rusia 2018 triunfaron los croatas por 3-0.



- Es la tercera Semifinal que disputa Croacia; en las dos anteriores ganó una y perdió otra.



- Es la quinta Semifinal de Argentina; en las cuatro anteriores avanzó en todas a la Final.



- Es la sexta Semifinal para Francia; en las cinco anteriores ganó tres y perdió dos.



- Marruecos disputará su primera Semifinal.





Fichas



Futbol soccer



Mundial Qatar 2022



Semifinales



Mañana martes

Argentina Vs. Croacia



13:00 horas de Monterrey



Estadio Lusail



Azteca 7





Miércoles



Francia Vs. Marruecos



13:00 horas de Monterrey



Estadio Al Bayt



Azteca 7