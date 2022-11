'Será una noche monumental', dice Diego Silveti

El torero de Irapuato, Guanajuato, Diego Silveti se presentará este viernes 18 de noviembre en la plaza Monumental Monterrey.

“Con la maestría del madrileño Julián López ‘El Juli’, el clasicismo del queretano Octavio García ‘El Payo’ y el mexicanísimo arte del guanajuatense Diego Silveti, más la calidad y bravura de los toros de Don Fernando de la Mora, sobran los argumentos para pronosticar, por encima de cualquier pronóstico climático, que la noche del viernes, la plaza de toros Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’ estará a punto de ebullición, como un verdadero volcán, de donde brotarán las pasiones por el arte del toreo”.



Así de tajante y seguro se manifestó el diestro de dinastía, Diego Silveti, en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte, previo a su reaparición este viernes en el coso de la colonia Del Prado, luego de su rotundo triunfo conseguido en junio pasado en el albero regiomontano, donde a base de aguante, arte y mucho valor, cortó dos merecidas orejas con fuerte petición de rabo.



“Me siento muy contento de poder regresar a Monterrey porque, después de aquella última tarde, la afición se quedó muy contenta como yo, que disfruté muchísimo… y ahora volver formando parte de este cartelazo, que seguramente provocará una gran entrada en los tendidos, me hace muchísima ilusión y me tiene bastante motivado”, mencionó el diestro.



“Hoy estoy más inspirado, más entregado, más maduro y diferente, y eso me pone feliz porque Monterrey se ha entregado de igual forma a mis faenas en donde el público nota la madurez y la experiencia de mis 11 años como matador, porque cada vez me puedo expresar mejor como torero y como artista, me siento muy a gusto poniéndome en la cara del toro y el público lo está viendo de esta manera, y por ello han venido los triunfos y este cierre de temporada, con tardes como esta, donde hay máxima expectación, máximas figuras y con ganaderías de postín, hará que disfrutemos de una gran noche porque la afición de Monterrey lo merece”, aseguró el espada.



El torero de dinastía reconoció que su propio apellido le obliga a estar como torero a la altura de sus gloriosos antepasados.



“Todos los que nos enfundamos el traje de luces estamos consientes de los riesgos de la profesión, y en mi casa, desde que me enseñaron lo que significa el toreo, desde que tengo conciencia, siempre mis antepasados han mostrado el máximo respeto y el máximo compromiso hacía el traje de luces, hacia el público, hacia la profesión y yo desde que elegí este camino ha sido mi primordial idea, cada tarde entregarme al máximo y dar lo mejor de mí”, indicó.



“Ahora bien, el público me conoce por mis éxitos, por mi trayectoria, por mi carrera y uno también va madurando y evolucionando hacia un concepto artístico muy personal que ha gustado bastante, y por ello espero que el público regiomontano atienda el esfuerzo que ha hecho la empresa por ofrecerles una gran temporada con las máximas figuras del toreo de México y España, y esperamos que este cierre sea de la mejor manera, con un entradón en los tendidos para disfrutar el viernes de una noche monumental”, finalizó.



Los boletos de todas las localidades para esta sensacional corrida están a disposición del público en general en superboletos.com y en las taquillas de la plaza, en un horario de 11:00 a 14:00 horas, y de 15:00 a 19:00 horas.