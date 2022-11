Sergio Garza, torero regio… ¡ilusionado!

Estará el domingo 4 de diciembre en la plaza de toros Sebastián Medina 'Los Jacales'.

Aunque lastimado severamente por la cornada recibida en su segundo toro, el viernes pasado en la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, el diestro regiomontano Sergio Garza Casas se encuentra ya muy ilusionado en reaparecer el próximo domingo 4 de diciembre en la plaza de toros Sebastián Medina “Los Jacales” al lado de la primera figura del rejoneo español, Diego Ventura, y la primera figura del toreo mexicano Joselito Adame.



“Reconozco que en mi primer toro ‘petardeé’, no lo entendí y lo dejé ir, me jugó chueco la cabeza y en mi desesperación por reinvindicarme con mi segundo pagué las consecuencias al ‘aguantar’ como lo que soy, un torero de verdad, la chunga embestida de mi enemigo y por ello vino la cornada. Se me coló y me pegó el cate”, señaló sereno el diestro en su cama de hospital, donde va progresando en su recuperación.



“Fue una cornada de las que llaman ‘limpias’, pero eso sí, muy dolorosa, de 18 centímetros de profundidad que -según los médicos- pasó a un centímetro de cercenar la safena y la femoral, y sí esto hubiera sido así, seguramente no estuviéramos hablando”, comentó el diestro de manera pensativa, sin embargo, con entusiasmo agregó: “Pero mi mejor anestesia es la ilusión tan grande que tengo de volver a torear el día 4 de diciembre en ‘Los Jacales’ ”.



En retrospectiva, el diestro reconoció haber llegado a su compromiso del pasado viernes en la Monumental Monterrey con “muchos piojos en la cabeza” por algunos detalles personales que de tajo, como la cornada, ha arrancado de su vida personal.



“Soy un ser humano y un ser muy emocional, venía arrastrando algunas cosas personales que así como el derrote seco con el que me pegó el toro la cornada, ya han quedado de inmediato fuera de mi vida para siempre. Hoy me siento, soy y seré cada día de mi vida… ¡más torero que nunca!”, aseguró el espada.



La herida tiene un orificio de entrada de aproximadamente cinco centímetros en la cara antero interna del muslo derecho, a unos 15 centímetros de la región inguinal, la cornada presenta dos trayectorias, una de 18 centímetros ascendente en dirección medio lateral localizada a un centímetro de la arteria femoral y la artera safena. La segunda trayectoria de disección posterior de cinco a siete centímetros aproximadamente, lesionando músculo pectineo y aductor largo. Su pronóstico es reservado y sujeto a evolución.



