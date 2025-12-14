Podcast
EH_UNA_FOTO_2025_12_14_T144549_056_fe34403f26
Deportes

Sergio Ramos se despide de México tras su etapa con Rayados

El defensa español Sergio Ramos dejó Monterrey y agradeció a México y a la afición de Rayados tras no renovar su contrato con el club

  • 14
  • Diciembre
    2025

Tras concluir su etapa como jugador de Rayados de Monterrey, el defensa español Sergio Ramos salió este domingo del país y se despidió de sus seguidores mexicanos con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

Mensaje de despedida

En un video, el exjugador del Real Madrid señaló que su experiencia en México llegó a su fin, reconociendo que, aunque llegó con ilusión y el deseo de triunfar, no logró el objetivo deportivo. Sin embargo, destacó el cariño recibido durante su estancia.

Ramos agradeció al país, a la afición y al club, al que consideró con una gran proyección a futuro, además de resaltar el trato recibido por la gente desde su llegada a Monterrey.

Su mensaje cerró con una expresión de agradecimiento y afecto hacia México.

Luego de dos torneos disputados en la Liga MX, el zaguero español decidió no renovar su contrato con el conjunto regiomontano, con el que no pudo conquistar el título del futbol mexicano.

Futuro por definir

El defensor, de 39 años, abordó este domingo un jet privado para regresar a España. Hasta el momento, se desconoce si continuará su carrera como jugador profesional.

G7ixsLcX0AAD31J.jfif

De acuerdo con diversos reportes, Ramos tendría la intención de disputar el Mundial de 2026, por lo que podría integrarse a un club europeo o incluso a un equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.


Comentarios

Etiquetas:
