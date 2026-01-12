Podcast
Deportes

Sheinbaum abandera a México rumbo a Milano-Cortina 2026

Claudia Sheinbaum abanderó por primera vez a la delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

  • 12
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes la ceremonia en la que confirió el lábaro patrio a los cuatro atletas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

El acto se llevó a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, al término de la conferencia matutina, donde la mandataria felicitó a los deportistas y les deseó éxito en la justa que se celebrará del 6 al 22 de febrero en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo.

Mensaje de unidad y patriotismo

Durante su mensaje, la jefa del Ejecutivo destacó el simbolismo del lábaro patrio y la responsabilidad que representa portarlo en una competencia internacional.

“Encomiendo a su patriotismo esta bandera, que simboliza nuestra independencia, soberanía, el honor y las instituciones; representa a nuestro pueblo y la integridad de su territorio”, expresó.

G-fB075XwAAYaZg.jfif

Añadió que la patria confía en que los atletas “como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir con esta protesta por el bien del pueblo y por el bien de la nación”, y confió en que su ejemplo inspire a millones de personas a creer en la fuerza del deporte.

Delegación mexicana

El abanderado de la delegación será Donovan Daniel Carrillo, representante del patinaje artístico, quien participará en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno.

Por primera vez asistirán Allan Daniel Corona, en esquí de fondo, y Regina Martínez, en esquí alpino, mientras que Sarah Schleper, también en esquí alpino, competirá por séptima ocasión en esta justa internacional.

G-fOClIXIAAW2lT.jfif

Hecho histórico para el deporte nacional

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, subrayó el carácter histórico del evento, al tratarse no sólo del primer abanderamiento encabezado por la Presidencia de la República para una delegación invernal, sino también del primero realizado por una mujer presidenta.

EH UNA FOTO - 2026-01-12T140102.683.jpg

Pacheco resaltó que México participará en esta competencia, en la que está presente desde 1984, con una delegación preparada y comprometida, que ha superado entrenamientos exigentes fuera del país.

“Competirán contra potencias históricas de los deportes de invierno. Su esfuerzo y constancia merecen todo nuestro reconocimiento”, afirmó.


