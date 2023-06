Si Rayados estrena director técnico… ¡no pierde!

Este sábado, Monterrey se presenta con su nuevo entrenador, Fernando Ortiz, en el arranque del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX

Es hora de sonreír, ya que este viernes inicia la fase regular del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, certamen en el que Rayados tendrá nuevo director técnico: Fernando ‘El Tano’ Ortiz.

Y esto es buen indicio para el Monterrey, que tiende a no perder en la jornada donde debuta con su nuevo estratega. Con sus recientes nueve timoneles, La Pandilla registra seis victorias y tres empates.

El último técnico de Rayados que debutó con derrota fue Isaac Mizrahi, hace 16 años, al caer 2-1 ante Cruz Azul en 2007.

Monterrey abre fuego en la fase regular del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX mañana sábado al visitar al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras a las 17:00 horas.

De hecho, un club que hizo 40 puntos en la fase regular de un torneo corto, se coronó a la siguiente campaña: Pumas.

La Jornada 1 inicia hoy con tres duelos: América Vs. Juárez, Mazatlán Vs. Pachuca, y Xolos Vs. Pumas

FICHAS

Futbol soccer

Liga MX

Torneo Apertura 2023

Fase regular

Jornada 1

San Luis Vs. Rayados

Estadio Alfonso Lastras

17:00 horas

ESPN





Tigres Vs. Puebla

Estadio Universitario

19:00 horas

TUDN





EQUIPO QUE ESTRENA TÉCNICO…

Los recientes nueve entrenadores de Rayados no han perdido su primer partido de Liga al frente de La Pandilla:

Ricardo La Volpe: Rayados 1-1 Necaxa

Víctor Manuel Vucetich: Rayados 4-0 Puebla

José Guadalupe Cruz: Rayados 0-0 Atlas

Carlos Barra: Rayados 1-0 Atlas

Antonio Mohamed: Rayados 2-1 Querétaro

Diego Alonso Rayados: 1-0 Pachuca

*Antonio Mohamed: Rayados 1-1 Chivas

Javier Aguirre: Rayados 2-0 Atlas

* Víctor Manuel Vucetich: Rayados 2-1 América

CLAVES… *.- segunda etapa como timonel de La Pandilla.





¿Y TRAS LOS 40 PUNTOS?

Así le va a los equipos de la Primera División del futbol soccer, en su siguiente campaña, luego de cosechar 40 o más puntos en la fase regular de un torneo corto:

- Uno fue Campeón: Pumas

- Dos no calificaron a la Liguilla: América y Chiapas

- Cuatro calificaron a la Liguilla: Cruz Azul, Toluca y León, dos veces cada uno, y Pumas una ocasión

- Tres quedaron entre los primeros cuatro sitios de la Tabla General: Cruz Azul, Toluca y León

- Ninguno hizo 40 o más puntos

NOTA… Solamente siete clubes aztecas han conseguido 40 o más puntos en la fase regular de algún torneo corto: Cruz Azul, Toluca, América, y León, dos veces cada uno; así como Chiapas, Pumas y Rayados, una ocasión cada uno.