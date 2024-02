'Siempre nos juegan al 120%': Siboldi sobre el empate

Tras el empate de su equipo ante los Pumas, después de ir arriba en el marcador 2 por cero, el estratega uruguayo, Robert Dante Siboldi, encontró explicación al resultado, en lo que el rival hizo.

"Eso lo tenemos claro y lo saben, siempre nos juegan al 120 por ciento, cada jugada la aprovechan, hoy Pumas nos presionó en salida y cerraron espacios, tuvimos la paciencia para circular la pelota y así va a pasar, así nos han jugado y así nos van a jugar. Lo tenemos claro hay que buscar variantes y por eso hay jugadores en cada posición disputando el lugar, entonces sin duda que contra nosotros siempre tratan de dar el máximo", dijo Siboldi.

Las Jugadas dudosas son contra nosotros

Así mismo, el DT aseguró que las jugadas dudosas las marcan contra su equipo, "Las jugadas dudosas contra nosotros son para el rival, a mí no me queda claro el gol de André, no hay una toma clara de la mano, si tienen una clara donde creen que diga en la mano no veo por ningún lado donde hay un contacto en el brazo y hasta eso estamos viendo, las dudosas son para el rival".

Ya piensan en Whitecaps

Por último, Siboldi comentó que ya piensan en su compromiso de la Concachampions, "No estamos contentos, fue un partido bueno, muy parejo, supimos aprovechar en el gol lo que veníamos ganando por las bandas, nos fuimos al frente, el equipo no se echó atrás, buscamos el segundo, lo conseguimos y de repente nos quedamos un poquito, esa es la sensación de no quedarnos conforme, teníamos un marcador de dos goles y que pudimos haberlo manejado de otra forma, queríamos sumar de a tres, pero ya estamos pensando en el partido del miércoles para hacer un partido competitivo y ganar allá".

