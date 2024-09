Sin Messi, Argentina golea 3-0 a Chile rumbo al Mundial 2026

Argentina se afirma como único líder de la clasificación con 18 puntos. La Roja, que todavía no ganó un partido oficial bajo el mando del entrenador argentino Ricardo Gareca y lleva siete partidos sin anotar goles, quedó en la penúltima posición con 7.

Los seis primeros equipos jugarán la Copa del Mundo que coorganizarán Estados Unidos, México y Canadá, mientras el séptimo de la tabla disputará un repechaje contra una selección de otra confederación.

“Es hermoso todo lo que estamos logrando. Este grupo emociona, seguimos con esas ganas y ese corazón de siempre de llevar a la selección a lo más alto”, destacó el defensor Cristian Romero. “Nadie nos regaló nada, todo lo que conseguimos fue logro nuestro, por lo que armó el entrenador (Lionel Scaloni) y el grupo. Así como nadie nos regaló nada, no queremos perderlo”.

En la reanudación de las eliminatorias después de casi diez meses y tras el bicampeonato en la Copa América, la Albiceleste tuvo que lidiar con las ausencias de los dos jugadores más desequilibrantes en la seguidilla de títulos que comenzó en 2021 con la Copa América y siguió con la Finalíssima y el Mundial en 2022.

El capitán Messi, de 37 años, sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo derecho en la final de la Copa América contra Colombia, y su regreso a las canchas aún no tiene fecha. El extremo Di María, por su parte, se retiró de la selección.

Obligado a reemplazar a figuras prácticamente inamovibles en la última década, Scaloni apeló a un cambio de esquema con cinco defensores y en ofensiva juntó a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Con intensidad y la asfixia al rival en la salida que son sus marcas distintivas, Argentina sometió a la visita en los primeros minutos y tuvo una clara ocasión de gol cuando Rodrigo De Paul jugó con Martínez, éste se la devolvió del taco y el mediocampista del Atlético Madrid le pegó fuerte de derecha. El arquero Gabriel Arias se lució para evitar el festejo.

Chile, también limitado por la ausencia de apellidos ilustres de la Generación Dorada, como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, ambos lesionados, entendió que el partido demandaba una dosis de mañas para bajarle los humos al campeón del mundo y hasta pudo irse al descanso en ventaja con un cabezazo de Matías Catalán que dio en un palo.

Mac Allister desanudó el partido en el arranque del complemento. Álvarez se proyectó por la derecha y lanzó el balón para Martínez. El delantero del Inter de Milán lo dejó pasar entre las piernas y el volante del Liverpool inglés apareció por sorpresa en el área chica para definir de derecha a los 48 minutos.

Con la calma de la ventaja apenas iniciado el segundo tiempo, Argentina preservó fuerzas y apostó por la circulación segura del balón. Scaloni, a su vez, le dio minutos a los habituales suplentes Dybala, con la casaca 10 de Messi, y Alejandro Garnacho.

La “Araña” Álvarez celebró su décimo tanto con la selección a los 84 con un zurdazo desde fuera del área. El flamante fichaje del Atlético Madrid llegaba cabizbajo porque no había anotado goles en los Juegos Olímpicos de París ni para su nuevo club.

Dybala, que se había quedado afuera de la Copa América, le hizo honor a la casaca de Messi y sentenció el pleito con un remate a colocar al primer palo de Arias en tiempo cumplido.

“Sé que no es mi remera, es la remera de Leo (Messi) y traté de representarla de la mejor manera”, dijo la “Joya”. “Pensé que no iba a volver (a la selección), me tocó jugar y cuando uno se pone esta camiseta tiene que dar lo mejor”.

Argentina, que ganó seis y perdió un partido con Uruguay en lo que va de la eliminatoria, visitará el martes a Colombia en Barranquilla, en una reedición de la final de la Copa América.

“Lo sabemos, va a ser difícil después de haber jugado la final y ahora en su cancha. Será duro”, proyectó Álvarez.

Comentarios