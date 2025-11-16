Sinner vence a Alcaraz y retiene el título de las Finales ATP

Jannik Sinner cerró su brillante temporada 2025 con un triunfo de alto impacto: el italiano derrotó al número uno del mundo, Carlos Alcaraz, por 7-6 (4) y 7-5 para quedarse con el trofeo de las Finales ATP, en lo que fue la última entrega del año de la rivalidad “Sincaraz”.

Ante un público volcado a su favor en Turín, el actual número dos del ranking defendió con éxito su título y sumó su segunda victoria del año sobre Alcaraz, luego de haberlo superado también en la final de Wimbledon.

“Fue una temporada increíble. Terminarla así, ante mis seguidores italianos, es muy especial para mí”, expresó el campeón.

Alcaraz, que ya tenía asegurado el número uno para cerrar la temporada, disputó su primera final en el torneo que reúne a los ocho mejores del año. Aun con la caída, mantiene la ventaja en enfrentamientos directos 10-6.

La final fue otra muestra del dominio absoluto que ambos ejercen en el tenis masculino: este año se midieron en seis ocasiones, incluidas tres finales de Grand Slam. Alcaraz ganó Roland Garros y el US Open, mientras que Sinner se coronó en Wimbledon y el Abierto de Australia.

El duelo en Turín mezcló tensión y momentos espectaculares.

Sinner salvó un punto de set en el primer parcial con un segundo servicio clave y después tomó el control del desempate.

Alcaraz mostró molestias en el muslo derecho y recibió atención médica dos veces, aunque logró romper el servicio al inicio del segundo set. Sin embargo, Sinner respondió con temple, recuperó el quiebre y cerró el partido forzando un error de revés del español.

Con este resultado, el italiano alcanzó su décima victoria consecutiva en las Finales ATP, sin perder un solo set en ese tramo, y elevó a 31 su racha triunfal en canchas duras bajo techo.

En la final de dobles, Harri Heliovaara y Henry Patten se coronaron al vencer a Joe Salisbury y Neal Skupski por 7-5 y 6-3.

