Cerrar X
AP_25320748214268_a4de828f72
Deportes

Sinner vence a Alcaraz y retiene el título de las Finales ATP

Jannik Sinner cerró su brillante temporada 2025 con un triunfo de alto impacto: el italiano derrotó al número uno del mundo, Carlos Alcaraz

  • 16
  • Noviembre
    2025

Jannik Sinner cerró su brillante temporada 2025 con un triunfo de alto impacto: el italiano derrotó al número uno del mundo, Carlos Alcaraz, por 7-6 (4) y 7-5 para quedarse con el trofeo de las Finales ATP, en lo que fue la última entrega del año de la rivalidad “Sincaraz”.

Ante un público volcado a su favor en Turín, el actual número dos del ranking defendió con éxito su título y sumó su segunda victoria del año sobre Alcaraz, luego de haberlo superado también en la final de Wimbledon.

“Fue una temporada increíble. Terminarla así, ante mis seguidores italianos, es muy especial para mí”, expresó el campeón.

Alcaraz, que ya tenía asegurado el número uno para cerrar la temporada, disputó su primera final en el torneo que reúne a los ocho mejores del año. Aun con la caída, mantiene la ventaja en enfrentamientos directos 10-6.

La final fue otra muestra del dominio absoluto que ambos ejercen en el tenis masculino: este año se midieron en seis ocasiones, incluidas tres finales de Grand Slam. Alcaraz ganó Roland Garros y el US Open, mientras que Sinner se coronó en Wimbledon y el Abierto de Australia.

G556uk1bcAAgNv2.jfif

El duelo en Turín mezcló tensión y momentos espectaculares.

Sinner salvó un punto de set en el primer parcial con un segundo servicio clave y después tomó el control del desempate.

Alcaraz mostró molestias en el muslo derecho y recibió atención médica dos veces, aunque logró romper el servicio al inicio del segundo set. Sin embargo, Sinner respondió con temple, recuperó el quiebre y cerró el partido forzando un error de revés del español.

Con este resultado, el italiano alcanzó su décima victoria consecutiva en las Finales ATP, sin perder un solo set en ese tramo, y elevó a 31 su racha triunfal en canchas duras bajo techo.

En la final de dobles, Harri Heliovaara y Henry Patten se coronaron al vencer a Joe Salisbury y Neal Skupski por 7-5 y 6-3.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

G5zo_QO_4_Wo_AA_Cu_DQ_2418f83a2b
Jannik Sinner vence a Alex de Miñaur y espera a Alcaraz
Carlos_Alcaraz_809fd54e2a
Carlos Alcaraz celebra levantar el trofeo como número 1 del año
deportes_carlos_alcaraz_973767aa59
Alcaraz se jugará el pase a la final en el segundo turno
publicidad

Últimas Noticias

AP_25322032048184_ad36b972c6
Trump demanda a California por ley que prohíbe máscaras a agentes
INFO_7_UNA_FOTO_23_9a97b67e8a
Celebran con cabalgata aniversario de fundación de Santa Catarina
nacional_marcha_gen_z_51dd8d15d3
PRI ofrece defensa legal a detenidos tras marcha en el Zócalo
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×