Sobre posibles refuerzos Tigres no comprará a lo güey: Piojo

Además comentó que sus dos nueves serán André y Nico, el canterano Flores será la tercera opción porque 'No como vidrios'.

Tigres presenta para este torneo las bajas de Sánchez Purata, Carlos González y Jesús Dueñas, además de la sanción a Luis Quiñones, pero el estratega Miguel "Piojo" Herrera aseguró que el equipo sigue estando completo, y que no compraran "ni a lo loco, ni a lo güey".

"La gente está esperando que traigamos bombazos, el equipo estaba muy completo el torneo pasado, uno de los equipos más bastos que ha habido. Cuando sales a lo loco a buscar te encuentras con dos situaciones, o compras a lo güey, o pagas lo que no valen los jugadores, no vamos a hacer locuras, vamos a ir con precisión a buscar lo que necesitamos", dijo el ´Piojo´ en conferencia de prensa.

Sobre el supuesto interés de Tigres en el zaguero Bruno Valdés, dijo que, "Nosotros no podemos salir a decir que nos interesa fulano o sultano porque se entorpecen las situaciones, se encarecen los jugadores, eso prefiero dejárselo al señor Mauricio Culebro que lo hace muy bien, ir con los rumores es darle bola a un rumor que se convierte en una bola de nieve que no la puedes parar. No hay prisa, no nos volvemos locos".

Herrera Aguirre también dio su opinión sobre quienes critican el espacio que se le está dando a los canteranos, "Mucha gente se quejó que no salía gente de las fuerzas básicas, y hoy que les estamos dando chance quieren uno grandote, vamos a ser coherentes".

"Flores va a seguir ahí, pero si sacó a André y meto a Flores la gente me va a matar, estoy consciente de en donde estoy, no como vidrios, no voy en contra de mis intereses que es que el equipo se mantenga bien, le voy a seguir dando bola al chavillo si hay un jugador que necesitemos y que veamos en la situación de arriba, vendrá arriba", comentó el director técnico del equipo universitario.

"Cuando André faltó no es que Charly apareció, apareció Nico, porque Nico el primer torneo que no jugó André fue el goleador del torneo y lo hizo bastante bien, y ahí estaba Charly, estaban los dos y Nico fue el que hizo los goles. Mis dos nueves serán André y Nico, que Nico juegue un poco más arriba", añadió el 'Piojo'.