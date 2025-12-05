Podcast
Deportes

¿Solo un milagro? Rayados tiene cuatro años sin ganar en Toluca

La última vez que los regios salieron con la mano en alto del "infierno", fue en la jornada 14 del Guardianes 2021, cuando se impusieron por marcador de 2-1

  • 05
  • Diciembre
    2025

Este sábado 6 de diciembre podría ser histórico para el Club de Fútbol Monterrey, pues tiene una buena chance para ir contra la peor tendencia que arrastra: su mal paso en Toluca.

El equipo de Domenec Torrent tiene cuatro años sin ganar en el Nemesio Díez, desde entonces, jugó seis encuentros ahí, de los cuales empató tres y los otros tres los perdió.

La última vez que los regios salieron con la mano en alto del "infierno", fue en la jornada 14 del Guardianes 2021, cuando se impusieron por marcador de 2-1.

Aquella tarde, los entonces comandados por Javier Aguirre supieron aguantar al siempre ofensivo Toluca y con goles de Sebastián Vegas y Maxi Meza, lograron este valioso triunfo.

Un recuerdo amargo

Este mismo torneo fue última visita del Monterrey al Estado de México y salió bastante golpeado, pues se llevó su peor goleada ante este rival: 6-2 que exhibió las carencias defensivas de los albiazules.

Pero eso no es todo...

Aunque esta racha reciente sin triunfar en el Nemesio Díez suena mal, cuando uno revisa los números más en profundidad, observa que todo es peor lo que se pensaba, pues en los últimos 30 años, Rayados solo ganó tres de los 36 partidos que jugó en esa sede.

Un rayo de luz

Aunque el panorama luce desolador, hay que recordar que la "Pandilla" tiene ventaja de 1-0 en el global, por lo que si logra rescatar un empate, volverá a la Final. Por otro lado, si se empata el global o Toluca lo gana, ellos irán a la Final por su mejor posición en la tabla.

¿Dónde transmiten el partido Toluca vs. Monterrey?

El partido definitivo entre "Diablos" y regios será este sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas en el Nemesio Díez. La transmisión será mediante la señal de Azteca 7.


Comentarios

