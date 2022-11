Somos fuertes en la adversidad: Entrenador de Ecuador

Será el día de mañana, domingo 20 de noviembre que los ecuatorianos se enfrenten a la Selección de Qatar como partido de inicio para el Mundial.

¿Cómo ve Ecuador enfrentar a Qatar en el duelo inaugural del Mundial?



Para el técnico Gustavo Alfaro, los anfitriones cargan con el favoritismo porque tuvo más tiempo para preparar el compromiso. Espera compensarlo con la fortaleza mental de sus dirigidos.



“El favoritismo de Qatar es que está preparando este partido hace 12 años”, dijo el estratega argentino en una rueda de prensa en referencia a la elección de Qatar como sede del torneo en 2010. “Nosotros hemos tenido tres días para preparar este partido y estoy satisfecho”.



La selección sudamericana animará la apertura del primer Mundial organizado en Medio Oriente el domingo en el estadio Al Bayt de Doha por el Grupo A, que también integran Holanda y Senegal.



Alfaro, que días atrás había lamentado que Ecuador no fuera consultado cuando la FIFA decidió adelantar un día el partido inaugural, remarcó que recién tres días antes del compromiso contó con todo el plantel completo.



Como sus colegas de otras selecciones, Alfaro tuvo que lidiar con una preparación inédita por lo breve, ya que las ligas europeas — donde actúan 73% de los jugadores de distintas nacionalidades que llegaron a Qatar — se interrumpieron recién el último fin de semana.



El anfitrión, en cambio, terminó su liga hace meses para que sus futbolistas — todos del fútbol local — se enfocaran sólo en la Copa del Mundo.



Alfaro consideró que su equipo puede contrarrestar esta desventaja por su “entereza”.



“Este plantel a pesar de su corta edad y falta de experiencia ha tenido siempre la virtud de no victimizarse. Aceptar las cosas como son...asumiendo que somos protagonistas de nuestra historia. El plantel está preparado para enfrentar el desafío que se le pone adelante”, valoró el técnico.



En el cuarto Mundial de su historia y primero desde 2014, Ecuador se presenta como la tercera selección con menor promedio de edad en el torneo, de 25 años y seis meses.



Alfaro enumeró una serie de inconvenientes que enfrentó el seleccionado sudamericano, desde su asunción a pocos días del inicio de la eliminatoria por la sorpresiva renuncia de Jordi Cruyff sin siquiera haber debutado y el reciente descarte del defensor Byron Castillo por el trámite irregular de la nacionalidad ecuatoriana que generó una disputa con Chile y Perú.



“Para mí Byron debería estar acá. Soy entrenador de fútbol, no soy abogado. Soy respetuoso con la decisión de la federación. Hay cuestiones que no están claras, hay que esperar las razones del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para entender el fallo”, consideró Alfaro.



Chilenos y peruanos reclamaron que Ecuador fuera expulsado del torneo por cometer alineación indebida.



El litigio acabó ante el TAS, que días atrás confirmó la participación de Ecuador. Pero los jueces del tribunal también dieron razón a Chile y Perú, consignando que Castillo nació en Colombia y que se empleó “información falsa” sobre su fecha y sitio de nacimiento para obtener un pasaporte ecuatoriano.



Ante el riesgo de nuevos reclamos, la Federación de Ecuador resolvió no incluir a Castillo en la nómina mundialista.



“Si hubieran visto el dolor de Byron, el dolor del plantel. Para nosotros es una bandera, es un motivo más. Mañana (por sábado) Byron va a salir con nosotros a la cancha”, adelantó Alfaro en sentido figurado. El entrenador no confirmó la formación.



Tras una ausencia de ocho años, la Tri buscará convertirse en el primer verdugo de un anfitrión de la Copa Mundial.



Un triunfo dejaría bien perfilada a la selección ecuatoriana en un grupo en el que se supone Holanda terminará en el primer puesto. La baja de Sadio Mané en Senegal por lesión acrecienta las posibilidades de Ecuador para asegurarse el segundo boleto a octavos de final, instancia a la que llegó por única vez en Alemania 2006.



“Si quiero que los pies respondan, lo primero que debo trabajar es la cabeza”, afirmó Alfaro. “Hemos logrado una comunión muy con el psicólogo, nos ha fortalecido como grupo. Nos ha hecho entender esto desde diferentes lugares. Nos podrán ganar como equipo, peor les aseguro que nadie nos va a vencer como grupo”.

Con información de AP.