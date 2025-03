Stefano Domenicali seguirá como CEO de la F1 hasta 2029

La Fórmula 1 continuará bajo el liderazgo de Stefano Domenicali al menos hasta finales de 2029, luego de que Liberty Media anunciara la renovación de su contrato.

Dicha noticia se dio a conocer previo al Gran Premio de Australia, que se disputará este fin de semana en Melbourne.

El directivo italiano, quien asumió el cargo en enero de 2021, ha sido clave en la expansión y crecimiento del campeonato, logrando consolidar la F1 como un espectáculo global con un impacto comercial sin precedentes

BREAKING: Stefano Domenicali to continue as President and CEO of Formula 1 through 2029#F1 pic.twitter.com/WWWMYD72L4