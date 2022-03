Steve Atwater... ¡le pone ´sabor´!

El exjugador de Broncos de Denver, en la NFL, estuvo en Info7 matutino y en ´El Sabor del Balón´ en Azteca Noreste

Es miembro del Salón de la Fama de la NFL, fue ganador de los Súper Bowls XXXII y XXXIII con los Broncos de Denver, ocho veces seleccionado para el Pro Bowl, parte del equipo ideal de la década de los 90... la leyenda defensiva, Steve Atwater, visitó la ciudad de Monterrey y estuvo en los estudios de TV Azteca Noreste, en donde platicó de él, del equipo de Colorado y de los planes que tienen para México.

"Quiero anunciar que los Broncos llevarán al próximo Draft de la NFL a un aficionado mexicano, el cual será seleccionado a través de las redes sociales de los Broncos en Español", dijo ´El Asesino Sonriente´, al hablar en Info 7 matutino de las distintas sorpresas que esta institución ofrecerá a sus seguidores, en el marco del programa International Home Marketing Area (IHMA).

El legendario jugador prosiguió: "Tenemos un programa en Monterrey donde los Broncos quieren mostrar a México su apreciación a todos los fanáticos de aquí, queremos tener una casa fuera de casa, aquí en México, tenemos grandes fans aquí, queremos dar nuestro amor a los fans".

Así mismo, Steve confesó que las montañas de Monterrey le han impactado: "Es una ciudad hermosa, no me canso de ver el Cerro de La Silla, realmente pareciera que estamos en una elevación más alta que la Ciudad de México, pero no es así".

Tras la charla, Atwater aceptó recrear con el conductor del noticiero aquella tacleada que le hizo a ´La Pesadilla Nigeriana´ Christian Okoye, la cual está considerada como una de las jugadas más icónicas en la historia de la NFL.

Por la tarde, Steve estuvo también en el programa ´El Sabor del Balón´, en donde sostuvo amena charla con el director de deportes de Azteca Noreste, Pello Maldonado, y en donde también se dio tiempo para dar una breve lección de futbol americano al resto de los panelistas de dicho show.

TV Azteca Noreste se engalanó con la visita de Atwater, quien en ambos espacios, por cierto, dejó en claro que los Broncos -con su nuevo quarterback, Russell Wilson- son candidatos a estar en los primeros lugares en la próxima campaña de la NFL.