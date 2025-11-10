Cerrar X
Su labor: que el caballo no patine en pruebas de pista de pasto

Cosme Pérez le coloca ramplones al equino previo a las competencias, tal y como sucedió este domingo en el Concurso de Salto Internacional CSI5

  • 10
  • Noviembre
    2025

Es cierto, previo a cada competencia de salto ecuestre, el jinete entrena con el caballo saltando obstáculos, pero existe una persona especial que tiene como labor evitar que el equino resbale en el evento, a la hora de su participación en las pruebas en pista de pasto.

Los cuidadores de caballos se encargan de colocarle al equino ramplones, que son pequeñas piezas de hierro que se atornillan en las herraduras de los caballos para mejorar el agarre en terrenos resbaladizos como barro, hierba o hielo.

Se utilizan en disciplinas ecuestres para aumentar la seguridad y estabilidad del animal, y su diseño y tamaño varían según el tipo de suelo y disciplina.

Para colocarlos, las herraduras deben tener un agujero prefabricado, y los ramplones se atornillan y desatornillan con una llave específica.

“Los ramplones se colocan antes de cada prueba en pista de pasto; es para evitar que se lastimen; ya que terminan la competencia, se les quitan. Se pueden volver a utilizar, pero se renuevan cada vez que se llegan a barrer. Los ramplones se utilizan porque se patinan mucho los caballos al correr sobre el pasto. Cuando empiezas en esto es difícil colocarlos, pero vas agarrando experiencia con el tiempo. Los ramplones los venden en talabarterías”, dijo Cosme Pérez, de Tlaxcala, quien tiene 12 años en este oficio. Mara Cañas lo acompaña en esta labor.

