Sueña Guillermo 'Guille' Franco con dirigir a Rayados

En entrevista exclusiva con FAN Azteca, de Azteca Noreste Deportes, Guillermo Franco recuerda lo que se vivió en el Torneo Clausura 2003.

Así como hace 20 años soñó con ser Campeón con el Monterrey, hoy Guillermo Franco tiene un nuevo anhelo: dirigir a Rayados.

Ese sueño lo tiene en la mira y espera el momento en que se convierta en realidad, confesó el “Guille” a Omar Zerón, Director de Deportes de TV Azteca Noreste.

Una entrevista informal, entre amigos, en una climatizada y cómoda sala que dio traste ayer, al menos por una hora, al sofocante calor que se vive en la Sultana del Norte, fue la que el periodista realizó en exclusiva a la leyenda viviente del Monterrey.

Franco fue pieza clave para que hoy el club y los seguidores rayados celebren dos décadas de aquel título contra Morelia; en esa Liguilla el argentino, naturalizado mexicano, anotó cinco goles, dos de ellos a Tigres en la Semifinal de aquel torneo.

Durante la charla que duró casi 45 minutos, el goleador histórico tocó temas interesantes, pues aparte de que desea ser técnico del Monterrey, lo quiere ser bajo un estilo de juego netamente ofensivo, incluso casi hasta más agresivo, como recientemente lo prometió Francisco “El Tano” Ortiz.

Otro tema fue Rogelio Funes Mori, no ha corrido con la misma fortuna que tuvo él en los momentos importantes, consideró.

Se mostró orgulloso de celebrarse ya 20 años de ese Campeonato y destacó que el entonces entrenador, Daniel Alberto Passarella, llegó al club para inyectar la personalidad que necesitaba y la mentalidad para convertirlo en ganador.

- Se cumplen 20 años de un Campeonato que se logró ganándole a Monarcas Morelia, es un Campeonato que revolucionó la historia del club y que finca lo que es ahora Monterrey, ya 20 años de esa noche en Morelia.

“Los recuerdos son muchísimos desde el momento que yo llego a la ciudad, el hecho de venir al Monterrey sin saber mucho del equipo, no se conocía mucho en ese momento, pues llegar a Garza Sada, Holiday Inn, ahí en frente de Plaza La Silla, ir a El Cerrito… no sé si había un huracán cerca, cayó un diluvio, se inundó todo Garza Sada, nosotros tuvimos que ir a El Cerrito a entrenar… son tantos los recuerdos que llegan de ese momento, que… bueno, no teníamos mucha idea de a dónde llegábamos, veíamos un poquito lo que era la historia del club y pues sí nos llamó un poco la atención cuando vimos la entrega y la pasión con la que se vivía el futbol en Monterrey”, recordó el exfutbolista.

Amablemente el “Guille” abrió las puertas de su casa para el programa FAN Azteca, y al entrar revives su carrera como jugador al observar todas las playeras que defendió colgadas en la pared en cuadros, incluyendo la de la Selección Mexicana.

- ¿En qué momento te diste cuenta que eras un ídolo en Monterrey?

“No sé en qué momento, no estaba en mi mente, mi única situación en la mente era rendir y dar resultados, no caer en el conformismo y seguir generando resultados”, expresó con un dejo humildad el ganador del título de goleo con el Monterrey en el Apertura 2004 con 15 anotaciones.

- Se han hablado de las formas… había un contraste bien marcado, Daniel Passarella jugaba más equilibrado, de atrás para adelante, una defensiva muy sólida, pero con Miguel Herrera eran ir arriba y a ver qué hacen, ganaban 6-3, 6-4, a lo mejor a la gente le gustaba.

“Yo soy de la idea de ir a proponer, agredir al equipo rival con la gente que tenga que ir, en momentos tomando riesgos de acuerdo al juego, a los momentos del juego.

“Tu puedes tener un sistema, pero si no tienes los jugadores idóneos para poder hacer eso, eres un loco. A mí me gustaba mucho la propuesta de Miguel, de sumar gente al ataque, de darle libertad a ‘Lucho’ Pérez, a Walter Erviti, a ‘Chuy’ Mendoza, a quien estuviera ahí”, dijo Franco, quien jugó como albiazul tres años y medio, ganando un título de Liga y dos subcampeonatos.

- Pero te importan las formas, ahora de lo que se vivió en la Liguilla (con el Monterrey de Víctor Manuel Vucetich).

“Haciendo hincapié en la pregunta que me haces, las formas sí, sí importan mucho, y creo que eso de alguna manera ha generado molestia en la afición por lo que pasó, deja tú, encima con el rival que te toca (Tigres), que obviamente eso incrementa muchísimo más la molestia. Yo creo que nosotros siempre le vamos a aplaudir al valiente, a los valientes. Lo vimos en la Final de la Champions con el Inter, el no tener miedo, le generó dudas (al Manchester City). El Inter perdió, pero la forma que lo hizo uno respeta y aplaude. Eso fue lo que pasó con Rayados. Tienes la eliminatoria completamente de cara, obviamente tienes un buen rival, un rival con historia, con jugadores de mucha experiencia, pero tienes todo de cara, en tu casa, con esa gente que alienta y agobiar a ese rival, decirle: ‘Sabes qué te estás enfrentando al superlíder del torneo mexicano y te voy hacer…’, no sé, tantas cosas que uno pudiera decir… las formas, esas son las cosas que molestan”.

- ¿Rayados tiene que jugar agresivo, ese es el consejo que le pudieras dar al 'Tano'?

“Ahora estamos hablando de los 20 años, yo cuando llegué Monterrey era un club que estaba a media tabla, no calificaba mucho a Liguilla, no peleaba títulos, pero esa historia se cambió completamente y hoy es un club protagonista a nivel nacional y por lo tanto tiene que responder como tal porque ya se ha ganado ese lugar y ese nombre. Entonces tiene que ser un equipo que proponga, que sea valiente, que busque el arco rival en todo momento, independientemente donde juegue, aquí estamos nosotros, somos Rayados de Monterrey y vamos por todo”.

- Se habla de una posible salida de Funes Mori, ¿qué crees que le ha faltado para conectar un poco con la gente?

“Yo creo que todo se reduce a momentos importantes, la gente en definitiva sí te recuerda y todo, pero lo que marca una pequeña diferencia son los momentos importantes. Tú esperas que ese tipo de jugadores aparezcan en esos momentos importantes, yo tuve la bendición de que me tocó el famoso gol de la ‘puntita’, que a veces no pasa nada… pero hoy estamos en el 20023 y la gente me dice del gol de la ‘puntita’ ”.

Franco mencionó que Miguel Herrera merecía al menos un título y dos más para ese Monterrey con el que él formó parte.

“Merecíamos otros título, Miguel Herrera también merecía un título, pero el futbol no es de méritos, hay que meterla y hay que salvarla”.

- ¿Cuál crees que fue el mensaje clave de Daniel Passarella para el equipo y que todavía tenga ese ADN?

“Sí, la personalidad, obviamente… Daniel es una persona que impone hasta sin quererlo… ese líder natural y esa presencia a la hora de hablar y de decir las cosas, personalidad totalmente. Se juntaron dos personas que le imprimieron un gran sello al Club de Futbol Monterrey y que a la gente y a los directivos eso les gustó mucho”.

- ¿Con cuál momento te quedas de tu carrera?

“Si tengo que elegir me quedo con el Campeonato del 2003 por todo lo que significó para el club, para la historia del club, para la gente y también personalmente porque yo vine a préstamo por un año, yo vine en un paquete con Walter Erviti, y si yo no rendía me iba de vuelta a Argentina”.

- ¿Tienes un sueño por dirigir en Europa, Argentina?

“Desde que empecé esta etapa de mi vida como entrenador, empecé a soñar y a soñar con muchas cosas… yo he soñado cosas grandes y dentro de esas cosas grandes obviamente es estar en Europa, dirigir en la Champions, tal vez estar en una Copa del Mundo. Porque así empezó mi carrera, no tenía nada, empecé a soñar y pues aquí está todo lo que he tenido la oportunidad de pode vivir, soñar pues dirigir algún día al Club de Futbol Monterrey, es un club que quiero mucho, siendo mi casa, sueño por algún día el poder estar ahí y sueño y sueño”.

NUMERALIA

5

Los goles que hizo en la Liguilla del Torneo Clausura 2003

65

Los goles en toda su carrera con el Monterrey

1

Título de goleo en el Torneo Apertura 2004 con 15 anotaciones

2

Los Mundiales que jugó con México: Alemania 2006 y Sudáfrica 2010

7

Los equipos en los que militó en su carrera: San Lorenzo, Monterrey, Villarreal, West Han United, Vélez Sarsfield, Pachuca y Chicago Fire

1

Balón de Oro ganó, al mejor jugador de la Primera División del Torneo Clausura 2003

LOS DATOS

En el 2014, “Guille” jugó para el Monterrey Flash del futbol rápido.

Puebla y Atlas fueron los equipos que lo pretendieron luego del primer torneo flojo que tuvo en su debut con el Monterrey.

ENTÉRATE

Este es el 11 titular de Rayados en el juego de Vuelta de la Final de la Liguilla del Torneo Clausura 2003:

Ricardo Martínez

Paulo César Chávez

Pablo Rotchen

Flavio Rogerio

Ismael Rodríguez

Héctor Castro

Luis Ernesto Pérez

Walter Erviti

Jesús Arellano

Guillermo Franco

Alex Fernandes