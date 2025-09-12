Cerrar X
Deportes

Sultanes se enfrentarán contra Giants en California

A través de redes sociales, ambos equipos publicaron el anuncio donde detallaron que la sede será en el estadio de Oracle Park

  • 12
  • Septiembre
    2025

Por segundo año consecutivo, los Sultanes de Monterrey disputarán un partido contra uno de los equipos de grandes ligas, los San Francisco Giants.

Así lo dio a conocer el equipo estadounidense a través de redes sociales:

Los partidos de exhibición están pactados para el 23 y 24 de marzo en el Oracle Park, donde recibirán a los regios. 

De igual manera, con el objetivo de celebrar a la comunidad latina, los Gigantes estrenarán un uniforme conmemorativo durante esta serie de pretemporada. 

Por su parte, el copresidente de los Sultanes de Monterrey, Francisco González Albuerne, aseguró que el equipo se compromete a llevar a la afición alegría y esperanza para los fanáticos del mundo.

"El beisbol es un deporte que une a familias y comunidades, y los Sultanes se comprometen a compartir, más allá de las fronteras, que el beisbol es mucho más que un juego; es un estilo de vida lleno de pasión y esperanza", agregó.

Los San Francisco Giants son ocho veces ganadores de la Serie Mundial, y al inicio de la década del 2010 se llevaron los reflectores, ya que, curiosamente, terminaban campeones durante los años.


