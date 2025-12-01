Cerrar X
dt_surinam_renuncia_f092af2f57
Deportes

Surinam se queda sin entrenador antes del repechaje mundialista

Stanley Menzo renunció a la Selección de Surinam por motivos personales, pese a tener el repechaje ante Bolivia en marzo de 2026

  • 01
  • Diciembre
    2025

La Selección de Surinam, una de las sorpresas en las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, enfrentará el repechaje rumbo al Mundial 2026 sin su técnico.

Stanley Menzo presentó su renuncia por motivos personales, según confirmó la Federación de Fútbol de Surinam (SVB).

Surinam llegó a la última jornada con el boleto directo en la mano y dependiendo de sí mismos, pero una caída ante Guatemala los envió al repechaje.

En medio de ese golpe deportivo, la SVB anunció en un comunicado que Menzo dio un paso al costado al no poder concentrarse “al cien por ciento”.

“Surinam tiene un partido internacional importantísimo en marzo con Bolivia. Es un momento en el que debemos hacer todo lo posible para hacer realidad nuestro sueño. Ese sueño sigue vivo y creo sinceramente que es alcanzable”, declaró el entrenador al dejar su cargo.

Por su parte, el organismo agradeció a Menzo por una gestión que consideran de avance: alcanzaron los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2024 y se clasificaron a la Copa Oro 2025.

Bolivia, el rival en Monterrey

Surinam enfrentará a Bolivia el 26 de marzo de 2026 en Monterrey, en un partido que definirá si avanzan a la Final por el boleto al Mundial 2026.

El equipo aún debe definir quién asumirá la dirección técnica para dicho encuentro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mexico_portugal_28_marzo_7c75c4565e
Oficializa México partido contra Portugal en Estadio Azteca
deportes_marc_brys_ce8c94efc1
Camerún cambia de entrenador a menos de un mes de la Copa África
EH_COLLAGE_9d15e34e58
Contienden 43 funcionarios por Fiscalía General de la República
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_12_02_T133238_306_6df07a4df8
Trump indulta a el expresidente hondureño y queda libre
rtvnoticiasmorelos_2025_04_10_T114327_710_741x486_cc660c54cb
Prada completa la compra de Versace por 1,375 mdd
dyjn_y_6f84245a09
Aseguran 1,863 toneladas de autopartes ilegales en CDMX
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
publicidad
×