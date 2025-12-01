Surinam se queda sin entrenador antes del repechaje mundialista

La Selección de Surinam, una de las sorpresas en las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, enfrentará el repechaje rumbo al Mundial 2026 sin su técnico.

Stanley Menzo presentó su renuncia por motivos personales, según confirmó la Federación de Fútbol de Surinam (SVB).

Surinam llegó a la última jornada con el boleto directo en la mano y dependiendo de sí mismos, pero una caída ante Guatemala los envió al repechaje.

En medio de ese golpe deportivo, la SVB anunció en un comunicado que Menzo dio un paso al costado al no poder concentrarse “al cien por ciento”.

“Surinam tiene un partido internacional importantísimo en marzo con Bolivia. Es un momento en el que debemos hacer todo lo posible para hacer realidad nuestro sueño. Ese sueño sigue vivo y creo sinceramente que es alcanzable”, declaró el entrenador al dejar su cargo.

Por su parte, el organismo agradeció a Menzo por una gestión que consideran de avance: alcanzaron los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2024 y se clasificaron a la Copa Oro 2025.

Bolivia, el rival en Monterrey

Surinam enfrentará a Bolivia el 26 de marzo de 2026 en Monterrey, en un partido que definirá si avanzan a la Final por el boleto al Mundial 2026.

El equipo aún debe definir quién asumirá la dirección técnica para dicho encuentro.

