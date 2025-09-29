Cerrar X
Deportes

Suspenden a entrenador por golpear a comisario en Cuba

La agresión del mánager no es la única registrada en lo que va del campeonato, pues un jugador fue suspendido 20 partidos por agredir al ampáyer

  • 29
  • Septiembre
    2025

La Comisión Nacional de Béisbol de Cuba suspendió de manera temporal al mánager del equipo de Sancti Spíritus, Eriel Sánchez, "hasta tanto se definan las medidas a aplicar".

Por medio de un comunicado de la Comisión, la suspensión también aplicará para el agredido: Miguel Rojas.

Este incidente ocurrió después de que el equipo dirigido por Sánchez derrotara a Isla de la juventud durante la Serie Nacional.

El afectado afirmó que el entrenador lo agredió "con un pedazo de bate en la cabeza" por una decisión arbitral polémica en la octavo entrada.

Por este incidente, Rojas recibió al menos cinco puntadas.

Tanto Sánchez como Rojas cuentan con una larga trayectoria en la Serie Nacional. El entrenador dirigió a la selección sub-23 de Cuba que participó en el Mundial de 2021. En aquella ocasión, 12 de los 24 peloteros abandonaron la delegación y no volvieron a la isla.

La agresión del mánager no es la única registrada en lo que va del campeonato. A inicios de septiembre, el pitcher Álvaro Damián Savón fue suspendido 20 partidos por agredir a un ampáyer en Camagüey.


