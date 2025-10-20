Suspenden clásico de Tel Aviv por disturbios y heridos

Decenas de personas resultaron heridas después de que hinchas en el clásico de Tel Aviv empezaron a lanzar bengalas y granadas de humo, informaron este lunes las autoridades israelíes.

El partido del domingo en el Estadio Bloomfield entre Hapoel y Maccabi fue finalmente cancelado por cuestiones de seguridad pública, dijo la policía.

En un comunicado, un portavoz de la policía dijo que un puñado de aficionados llegó con el objetivo de alterar el orden y lanzó docenas de bengalas y granadas de humo al campo.

Se informó que 42 personas resultaron heridas, incluidos cinco agentes de policía. Decenas de personas fueron arrestadas, de las cuales 11 fueron llevadas a los tribunales y el resto fue liberado bajo condiciones restrictivas, según el comunicado.

Imágenes de video vistas por The Associated Press mostraron humo rosa y gris saliendo del campo en medio del sonido de las bengalas. En un momento, un objeto aterriza en las gradas donde la gente estaba reunida y comienza a emitir humo mientras la multitud busca refugio.

En un comunicado, Maccabi Tel Aviv dijo que la cancelación del partido con Hapoel fue resultado de las bengalas lanzadas por los aficionados contrarios, no por los aficionados visitantes de Maccabi Tel Aviv.

En una publicación en redes sociales, Hapoel describió la decisión de cancelar el partido como “indignante” y “precipitada” y afirmó que la mayoría de los heridos fueron afectados por la acción policial.

Un portavoz de Hapoel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La violencia en el fútbol se produce días después de una controvertida decisión de impedir que los aficionados de Maccabi Tel Aviv viajen al Reino Unido para asistir a un partido de la Liga Europa el próximo mes debido a preocupaciones de seguridad.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha criticado la decisión de impedir que los aficionados de Maccabi Tel Aviv asistan al partido contra Aston Villa en Birmingham.

A principios de este año, un partido de liga entre Maccabi Haifa y Maccabi Tel Aviv fue abandonado en el medio tiempo por razones de seguridad después de que aficionados de una sección del equipo local —en Haifa— lanzaran bengalas a los jugadores.

El año pasado, aficionados israelíes fueron agredidos después de un partido de fútbol en Ámsterdam entre Maccabi Tel Aviv y el local Ajax. Cinco personas fueron tratadas en hospitales y decenas fueron arrestadas después de los ataques, que fueron condenados como antisemitas por las autoridades en Ámsterdam, Israel y en toda Europa.

Antes de ese partido, grandes multitudes de seguidores del equipo israelí pudieron ser vistas en video coreando consignas antiárabes mientras se dirigían al estadio, escoltados por la policía.

