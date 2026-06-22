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Suspenden excampeona Vondrousova por negarse a prueba antidopaje

Por Diana Valeria Leyva | 22 Junio 2026

Marketa Vondrousova fue suspendida este lunes por cuatro años por someterse a una prueba antidopaje.

La campeona del torneo de Wimbledon en 2023 afirmó que esto se derivó del “estrés mental” y miedo cuando el agente de control “tocó a mi puerta tarde en la noche sin identificarse debidamente”.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis informó que Vondrousova se negó a realizarse una prueba en diciembre, y que la decisión fue tomada por un tribunal independiente.

 

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