Inicio / Deportes / Suspenden excampeona Vondrousova por negarse a prueba antidopaje

Marketa Vondrousova fue suspendida este lunes por cuatro años por someterse a una prueba antidopaje.

La campeona del torneo de Wimbledon en 2023 afirmó que esto se derivó del “estrés mental” y miedo cuando el agente de control “tocó a mi puerta tarde en la noche sin identificarse debidamente”.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis informó que Vondrousova se negó a realizarse una prueba en diciembre, y que la decisión fue tomada por un tribunal independiente.