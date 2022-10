Taclear al cáncer, esa es la meta

Seguidores de la National Football League, de la familia de Football Grill Nation, se unen por una buena causa.

Esta vez no son rivales, son amigos y colaboradores. Los distintos clubes de fans de la NFL y que son albergados en Football Grill Nation (FGN) se unen para ‘taclear al cáncer’.





Todo el mes de octubre se busca concientizar a mujeres y hombres de estar atentos a su cuerpo para que el cáncer de mama no los sorprenda.





“Entre los clubs empezamos a platicar qué podíamos hacer para estar más informados y ayudar. Dimos con la asociación ‘Adiós el Cáncer’ y comenzamos con una campaña de recolección de fondos”, explicó Rafael Lobo, miembro del club Cowboys Nation Monterrey.





A través de FGN, los clubes de los 32 equipos de la NFL -aquí en Monterrey- ponen su granito de arena, y en sus páginas de redes sociales apoyan esta noble causa poniendo a disposición de los integrantes una camiseta con el logo ‘Taclea al cáncer’’, la cual ofrecen a $250 pesos.













Además, preparan un magno evento para el próximo sábado 29 de este mes de octubre en el Estadio Borregos, en el que participarán distintas instituciones de salud, así como los integrantes del equipo de futbol americano del Tecnológico de Monterrey.





“El evento es gratis y lo que buscamos es que la gente acuda y pase un buen momento, además de sensibilizar a las personas de lo que es esta enfermedad”, abundó Lobo.





Por su parte, Patricia Casar, de la fundación ‘Adiós el Cáncer’, dijo que lo más importante es hacer un llamado para que todas las mujeres se hagan exploraciones preventivas y así salvar sus vidas.





“Vamos a estar ahí, además de nosotros, también la asociación ‘Fuerza Memo’ y muchas familias que están viviendo este padecimiento. El gran mensaje que queremos llevar es que el deporte es salud”, destacó Casar.













Durante el evento habrá juegos y actividades deportivas, por lo que los participantes destacados podrán llevarse incentivos como: mamografías, diversos estudios, y consultas que ofrecen de manera altruista diversas instituciones hospitalarias del estado.





“Van a ser tres horas en las que vamos a estar conviviendo y con la que buscamos difundir esta causa. Es muy importante este tipo de eventos para que las personas se acerquen y conozcan lo que le sucede a quienes padecen esta enfermedad”, comentó Patricia Casar.





Aliados y amigos





'Adiós el Cáncer' ha encontrado en los clubes de fans de la NFL empatía y solidaridad.





“Son un grupo muy empático, no sólo se juntan a disfrutar de los juegos, están viendo más allá, como todo este esfuerzo de ayudar a terceros. Ahora que he visitado algunas sedes, todos me han recibido muy amablemente y están dispuesto a siempre ayudar”, apunta Patricia Casar.





Agrega que todos los clubes de fans se han “puesto las pilas” y su ayuda se verá reflejada en el evento.