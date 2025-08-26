Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_26_T143315_677_a431f3c937
Deportes

Tarde futbolera: Tigres femenil y rayadas jugarán como visitantes

Martes de Futbol Femenil es el que degustaremos esta tarde, Tigres Femenil visitará al Querétaro y las Rayadas a las Chivas

  • 26
  • Agosto
    2025

Martes de Futbol Femenil es el que degustaremos esta tarde, Tigres Femenil visitará al Querétaro y las Rayadas harán lo propio cuando enfrenten en la Perla Tapatía a las Chivas.

Las dirigidas por el español Pedro Martínez Losa tendrán su enfrentamiento en punto de las 15:00 horas y las comandadas por la costarricense Amelia Valverde Villalobos jugará a las 7:07 de la noche; ambas escuadras jugarán con sus tradicionales indumentarias.

El arbitraje correrá a cargo de la hidrocálida Diana Velázquez Lomelí en la cancha 1 del Estadio CEGAR y en el Estadio Akron lo hará el capitalino Alfredo Huerta López.

GzIz1BOWwAEG3Bh.jfif

Sin hacer dramas innecesarios y tomando en consideración lo hecho hasta el momento en la presente campaña, las de la ‘U’ ocupan el escalón tres de la Tabla General y las de ‘La Pandilla’ el quinto lugar.

Querétaro no les gana desde 2018

La historia marca que son 21 duelos los que han sostenido las de la ‘U’ en contra de las ‘Pollitas’ del Querétaro en la Liga BBVA Mx Femenil, en juegos de Liga y Liguilla.

Las dirigidas por Martínez Losa han cargado con la victoria en 17 de sus enfrentamientos y en tres más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 62 veces y les propinaron 14 tantos.

Los 62 gritos de gol los produjeron Lizbeth Ovalle ocho veces, en otras siete ocasiones fue Belén Cruz quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las seis anotaciones realizadas por Nayeli Rangel.

Si bien es cierto que, las chicas de ‘amarillo total’ en el actual torneo perdieron el invicto la jornada anterior, en su enfrentamiento ante Pachuca donde cayeron 3-2 en el ‘Volcán’; es digno de resaltar que esta tarde no se hará presente en el rectángulo verde queretano su goleadora histórica Lizbeth ‘La Maga’ Ovalle.

Solo tres victorias en tierras tapatías

La cronología marca que Rayadas y Chivas han rivalizado en duelos oficiales de Liga Mx en batallas de Fase Inicial, Fase Final y Campeón de Campeonas; se contabilizan 23 las confrontaciones que han sostenido en total.

Las de la Profesora Valverde cargaron con el triunfo en nueve episodios y en siete más empataron, mandaron anidar el balón en el marco contrario en 25 ocasiones y recibieron 27 tantos.

Esos 27 gritos de gol fueron provocados por Christina Burkenroad, Desirée Monsiváis y Rebeca Bernal en cinco ocasiones; le sigue Daniela Solís con tres tantos; cierran la lista de artilleras con un gol siete jugadoras más.

Para las chicas de ‘a rayas’ el Apertura 2025 marca una cosecha de cuatro victorias por dos derrotas; pero, solamente tres victorias han podido sacar en sus visitas a la Perla de Occidente.

Su última victoria en tierras tapatías fue en su mas reciente visita, donde vencieron 1-0 el 26 de enero de 2025, con anotación de la guatemalteca Ana Lucía Martínez Maldonado.

6a61f773-cf22-43a7-acf7-2441a447d56a.jfif

fea01820-20ee-4553-9824-dab5f0893c27.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

lizbeth_ovalle_tigres_femenil_c9ad1e378d
Lizbeth Ovalle: una 'Maga' que dejó una gran huella en Tigres
jaquie_ovalle_tigres_femenil_d267cbfd73
Se despide 'La Maga' Ovalle de Tigres; se va al Orlando Pride
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño
publicidad

Últimas Noticias

Photo_23_08_2025_03_27_32_c63e111a84
Kylie Minogue deslumbra Monterrey tras 14 años de ausencia
inter_abogados_arnold_porter_6d809883f4
Brasil contrata abogados de EUA para responder a las sanciones
AP_25239784879262_fdd0af457b
Sancionan a menor que confesó haber disparado contra Uribe Turbay
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
policia_eleccion_judicial_25107a009d
Roban $1,5 mdp y joyería en la comunidad El Faisán, en Santiago
publicidad
×