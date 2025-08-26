Tarde futbolera: Tigres femenil y rayadas jugarán como visitantes

Martes de Futbol Femenil es el que degustaremos esta tarde, Tigres Femenil visitará al Querétaro y las Rayadas harán lo propio cuando enfrenten en la Perla Tapatía a las Chivas.

Las dirigidas por el español Pedro Martínez Losa tendrán su enfrentamiento en punto de las 15:00 horas y las comandadas por la costarricense Amelia Valverde Villalobos jugará a las 7:07 de la noche; ambas escuadras jugarán con sus tradicionales indumentarias.

El arbitraje correrá a cargo de la hidrocálida Diana Velázquez Lomelí en la cancha 1 del Estadio CEGAR y en el Estadio Akron lo hará el capitalino Alfredo Huerta López.

Sin hacer dramas innecesarios y tomando en consideración lo hecho hasta el momento en la presente campaña, las de la ‘U’ ocupan el escalón tres de la Tabla General y las de ‘La Pandilla’ el quinto lugar.

Querétaro no les gana desde 2018

La historia marca que son 21 duelos los que han sostenido las de la ‘U’ en contra de las ‘Pollitas’ del Querétaro en la Liga BBVA Mx Femenil, en juegos de Liga y Liguilla.

Las dirigidas por Martínez Losa han cargado con la victoria en 17 de sus enfrentamientos y en tres más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 62 veces y les propinaron 14 tantos.

Los 62 gritos de gol los produjeron Lizbeth Ovalle ocho veces, en otras siete ocasiones fue Belén Cruz quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las seis anotaciones realizadas por Nayeli Rangel.

Si bien es cierto que, las chicas de ‘amarillo total’ en el actual torneo perdieron el invicto la jornada anterior, en su enfrentamiento ante Pachuca donde cayeron 3-2 en el ‘Volcán’; es digno de resaltar que esta tarde no se hará presente en el rectángulo verde queretano su goleadora histórica Lizbeth ‘La Maga’ Ovalle.

Solo tres victorias en tierras tapatías

La cronología marca que Rayadas y Chivas han rivalizado en duelos oficiales de Liga Mx en batallas de Fase Inicial, Fase Final y Campeón de Campeonas; se contabilizan 23 las confrontaciones que han sostenido en total.

Las de la Profesora Valverde cargaron con el triunfo en nueve episodios y en siete más empataron, mandaron anidar el balón en el marco contrario en 25 ocasiones y recibieron 27 tantos.

Esos 27 gritos de gol fueron provocados por Christina Burkenroad, Desirée Monsiváis y Rebeca Bernal en cinco ocasiones; le sigue Daniela Solís con tres tantos; cierran la lista de artilleras con un gol siete jugadoras más.

Para las chicas de ‘a rayas’ el Apertura 2025 marca una cosecha de cuatro victorias por dos derrotas; pero, solamente tres victorias han podido sacar en sus visitas a la Perla de Occidente.

Su última victoria en tierras tapatías fue en su mas reciente visita, donde vencieron 1-0 el 26 de enero de 2025, con anotación de la guatemalteca Ana Lucía Martínez Maldonado.





