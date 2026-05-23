Tepatitlán se lleva el partido de ida ante la Jaiba Brava 

Se termina el primer capitulo del Campeón de Campeones y el Tepatitlán derrota a la Jaiba Brava 3-1 en el Estadio "Tepa" Gomez.

El equipo de Tampico Madero empezó ganando 1-0 con gol de Edson Torrer al minuto 21', pero una triple anotación de William Guzmán al minuto 28' empataria las cosas en el primer tiempo.

En la segunda parte, el mismo jugador que empato el marcador por parte de Tepatitlán marcó vía penal al minuto 76' y posteriormente completaría su "hat-trick" al minuto 90 mas 3 de agregado.

El partido de vuelta se jugará el sabado 30 de mayo en el Estadio Tamaulipas, donde el equipo de Marco Antonio "Chima" Ruiz esta obligado en buscar el resultado.

Con información de Martín Díaz

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