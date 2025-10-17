Tigres busca rugir ante Necaxa en el 'Volcán'

Esta noche la cancha del ‘Volcán’ universitario será sede del duelo entre los Tigres y el Necaxa, esta confrontación se desarrollará en punto de las 21:00 horas y corresponde a la jornada 13 del Apertura 2025. Los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri buscarán sumar de tres unidades de cara al cierre del torneo, donde pretenden clasificar de manera directa; y Usted amigo lector lo podrá sintonizar en vivo por la pantalla de Azteca 7.

Los de la ‘U’ llegan invictos a este partido, ya que su última derrota en duelos oficiales de Liga Mx se presentó el pasado 16 de agosto de 2025, donde fueron derrotados 3-1 frente al América en tierras nicolaítas. Para esta batalla los de la UANL saltarán de amarillo total ante el equipo hidrocálido, quienes lo harán con su indumentaria en rojo, con arbitraje del nativo de Aguascalientes Adonai Escobedo González.

UNOS RAYOS QUE NO ALUMBRAN EL ‘VOLCÁN’

La historia marca que son 46 las batallas oficiales que han sostenido los Tigres en contra del Necaxa, donde han disputado únicamente duelos de Liga y Liguilla en torneos cortos avalados por la Liga Mx. Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 19 de sus enfrentamientos y en 14 más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 62 veces y les propinaron 48 pepinillos.

Los 62 festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac 12 veces, en otras cinco ocasiones se hizo presente en el marcador el brasileño Irenio Soares quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las cuatro anotaciones realizadas por Claudio Núñez y Walter Gaitán.

En sus últimos diez enfrentamientos oficiales de Liga y Liguilla jugados en San Nicolás de los Garza, los norteños se han llevado la victoria en seis ocasiones y en cuatro más dividieron puntos.

