Tigres Femenil avanza y jugará ante Cruz Azul en la semifinal

Esta tarde el Estadio Universitario nuevamente fue el lugar en el que las ‘Amazonas’ avanzan a la siguiente ronda de la fase final, tras un empate de 0-0 ante ‘Bravas’ de Juárez, luego de llevarse un triunfo de 1-0 como visitante del pasado jueves. Con este resultado, las felinas jugarán ante Cruz Azul la antesala de la Final Femenil.

Las chicas de amarillo total en el Apertura 2025 se posicionaron en el primer lugar general, obtuvieron una cosecha de 42 puntos, colgaron doce ceros contando este partido y nuevamente se instalan en la semifinal de la Liga MX Femenil.

EL PRIMER TIEMPO FUE DE LAS ‘AMAZONAS', ‘DE PE A PA’

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga MX Femenil, el juez central sinaloense Figo Rodolfo López Valle hizo sonar su ocarina y, posterior a esto, se iniciaron las hostilidades entre las dirigidas por el español Pedro Martínez Losa y las pupilas del hispano Óscar Fernández Novillo.

Los de la ‘U’ se presentaron con una formación netamente ofensiva en el rectángulo verde del ‘Volcán’, saliendo como un vendaval en la búsqueda de hacerle daño a la cabaña defendida por Emily Alvarado, quien vistió un atuendo en color celeste. Mas la posesión del balón pertenecía a la escuadra local, quien ejerció peligro constante por todos los sectores de la cancha.

Las ‘Amazonas’ se potencializaron de esta batalla, practicando un futbol vertical que se desarrollaba a gran velocidad por los costados, quienes ingresaban como ‘cuchillo en mantequilla’ y con un toque de pelota de primera intención, con la que ‘trenzaba’ sus llegadas al marco rival. Aunado a disparos desde fuera del área que pasaron ‘zumbando’ el marco encomendado a las fronterizas.

En el terreno de juego solamente había un equipo que dominó la primera mitad de esta batalla, donde la zaga defensiva de las ‘Bravas’ se atrincheró ‘a piedra y lodo’ y que desde las alturas del coso universitario, se percibía una doble línea en color rojo y dorado; además de los vistosos lances que ejecutó la arquero Emily Sofia Alvarado Natividad, quien cerraba la cortina de su marco. El cuadro chihuahuense hizo de la falta la causal principal para detener los embates de las de amarillo total.

La pantalla del Estadio Universitario indicaba los 45' minutos y el nazareno Figo López decretó cuatro minutos de alargue en la batalla, que, al consumirse, se dio por concluida la primera mitad.

UNA PARTE COMPLEMENTARIA ‘DE IDA Y VUELTA’

Para la segunda mitad de esta justa futbolera, tanto Tigres Femenil como FC Juárez realizaron una modificación en su cuadro inicial, buscando darle frescura a su parado y generar peligro en donde se concrete la tan ansiada anotación.

En el inicio de la segunda mitad pudimos ver a unas ‘Bravas’ que salieron muy bravas en su accionar ofensivo, en el afán de marcar esa anotación que les permitiera igualar el marcador global. Mas sus embates se desarrollaban ‘sin ton ni son’ y así era complicado cumplir con su cometido.

Con el paso de los minutos, el duelo se desarrolló de forma muy similar a la primera parte, con una escuadra de la UANL volcada al ataque completamente y un cuadro fronterizo que esperaba pacientemente a su rival, que encontró en la falta la mejor opción para detener el daño emergido a la cabaña de Emily Alvarado.

A los 77’ de tiempo corrido llegó la primera de peligro de las universitarias, siendo María Sánchez quien conectó de pierna zurda un tiro directo que alcanzó a ser desviado, pero ‘la redonda’ causó estragos en la portería cubierta por la texana Alvarado.

El cronómetro siguió su marcha y el juego se volvía cada vez más rudo, ante la complacencia del Juez Central, que permitía que las futbolistas se dieran ‘hasta llenar’ en el partido.

El nazareno Figo Rodolfo López Valle consideró añadir seis minutos más de reposición en el encuentro, en donde cuando en las alturas del Estadio Universitario se leía el minuto 45+3, un disparo de las de amarillo total Aaliyah Farmer se estrelló en el madero del cuadro chihuahuense. A los 45+8 se escuchó el silbatazo final por parte del juez central y en el que Tigres Femenil avanzó a la fase semifinal.

