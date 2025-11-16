Cerrar X
Tigres Femenil busca su décima final ante Cruz Azul

Esta tarde conoceremos al primer equipo finalista del Apertura 2025 en la Liga Mx Femenil, luego de empatar 1-1 ante Cruz Azul el pasado jueves, Tigres Femenil se presenta en punto de las 17:00 horas ante su gente en el ‘Volcán’.

Solamente la derrota dejaría fuera de la competencia a las de la ‘U’ de disputar su décima Final en la historia de la institución.

Las 'Amazonas' nunca han perdido con Cruz Azul

La historia marca que son 15 las batallas oficiales que han sostenido las de la UANL en contra de Cruz Azul Femenil, donde solamente han disputado duelos de Liga y Liguilla desde que se instauró la competencia entre féminas.

Las de Pedro Martínez Losa han cargado con la victoria en 12 de sus enfrentamientos y en tres más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 32 veces y les propinaron seis dianas.

Los 32 festejos de gol los produjeron Sandra Stephany Mayor Gutiérrez cinco veces, en otras cuatro ocasiones fue Lizbeth Ovalle quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las tres anotaciones realizadas por María Sánchez y Nancy Antonio.

Son 83 días los que han pasado desde aquél triunfo de 7-0 sobre las ‘Pollitas’ del Querétaro donde inició su racha de invicto, donde suman 13 batallas en las que las chicas de amarillo total cargaron con la victoria en nueve ocasiones y en otras cuatro dividieron puntos.

Su última derrota data del 15 de agosto de 2025, cuando cayeron 3-2 ante Pachuca en el Estadio Universitario.


