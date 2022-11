Tigres Femenil tiene… ¡tres mujeres maravilla!

Del actual plantel, Nancy Antonio, Liliana Mercado y Lizbeth Ovalle son las únicas jugadoras que han disputado como titulares las siete Finales.

Las futbolistas mexicanas de Tigres Femenil, Nancy Antonio, Liliana Mercado y Lizbeth Ovalle… ¡son incomparables!



Y es que del actual plantel auriazul, estas tres mujeres maravilla son las únicas jugadoras que han disputado como titulares las siete series por el título que han protagonizado Las Amazonas en su paso por la Liga MX Femenil… y de las cuales han ganado cuatro.



A partir de esta noche, ellas tres van por su octava Final, y en busca de un quinto cetro liguero.



Hoy viernes a las 20:00 horas en el Estadio Azteca se juega la Ida de la serie por el título de la Liguilla del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, misma que protagonizan las de la UANL y las Águilas del América.



La Vuelta es el lunes a las 20:00 horas en el Estadio Universitario. Las felinas van por su quinto galardón, y las capitalinas por el segundo.



Tigres Femenil llega por octava vez a disputar una serie de la Gran Final, y sus logros marcan que en cuatro ocasiones se adjudicaron el Campeonato y en tres más se quedaron en la orilla.



Pero en el actual plantel inscrito para disputar el Torneo de Apertura 2022 de la Liga MX Femenil encontramos que, de las 23 jugadoras registradas, solamente tres de ellas han jugado con las felinas como titulares en las siete anteriores series por el cetro: Nancy Antonio, Liliana Mercado y Lizbeth Ovalle.





Nancy Antonio

Hacer referencia de la mediocampista Nancy Guadalupe Antonio López es hablar de fidelidad al equipo, es una futbolista que lleva los colores de las felinas tatuados en la piel y el corazón, pertenece al equipo desde el torneo denominado Copa Liga MX Femenil 2017 y única en haber jugado las 30 ediciones disputadas en el Clásico Regio Femenil. En la fase de Liguilla, la nativa de la Ciudad de México ha disputado 48 encuentros, de ellos, 45 como titular, le anotó gol al Cruz Azul y a Rayadas en un par de ocasiones; en la Semifinal del Torneo Clausura 2018 marcó un autogol en una batalla contra el América, su rival en turno. Estos son los logros de la “Condesa” hasta el momento, a sus escasos 26 años de edad.





Liliana Mercado

Hablar de la mediocampista Liliana Mercado Fuentes es referirse a la eterna capitana del equipo, jugadora que desde el Torneo Apertura 2017 ha cargado con el peso del equipo y que aparece siendo diferencia en los partidos importantes, aunado a que la dorsal ‘7’ de Las Amazonas es de gran confianza en el cobro de los tiros penales. En la fase de Liguilla, la nativa de Atlacomulco, Estado de México, ha disputado 48 batallas de las cuales 46 han sido como titular, le anotó gol al Pachuca, Guadalajara y Puebla, además de que en un par de ocasiones perforó la meta del Toluca y América. Estos son los logros de la “Capi”, quien además de ser futbolista profesional y haber representado a nuestro país en la Selección Mexicana en torneos internacionales, fue la primera futbolista femenil en obtener el Balón de Oro de la Liga MX Femenil y concluir con el curso como directora técnica. Cuenta además con la Licenciatura en Derecho y la Maestría en Políticas Públicas.





Lizbeth Ovalle

El describir a la mediocampista Lizbeth Jacqueline Ovalle Muñoz es referirse a una medio volante que en el campo se entrega totalmente y hace magia con el balón en su conducción y golpeo. Es una consentida de la tribuna, a quien ha hecho gritar gol en 69 ocasiones en partidos de Liga y Liguilla, desde el Torneo Apertura 2017 en que se integró a la plantilla universitaria. En la fase de Liguilla, la nativa de la ciudad de Aguascalientes ha disputado 48 encuentros, todos ellos como Titular; como dato a resaltar es que ya le anotó gol a todos los equipos de la Liga MX Femenil. Representó a nuestro país en distintos torneos internacionales, en diversas categoría. Aún le queda un largo camino por recorrer a ‘La Maga’ y un sinfín de logros por conseguir, pues cuenta con 23 años de edad y una gran vida por delante.





Su gran secreto

Al hablar de continuidad, Tigres Femenil es el más claro ejemplo de este concepto. El equipo dirigido actualmente por la profesora Carmelina Moscato ha obtenido grandes logros deportivos a través del tiempo y con distintos estrategas en base a esta fórmula. Pero el llegar a este éxito no fue una fácil tarea, con el paso del tiempo han desfilado por el equipo una larga lista de futbolistas, algunas no embonaron en su accionar, otras buscaron nuevas oportunidades en otros equipos para mostrar su calidad, algunas fueron presa de una fuerte lesión que les impidió seguir o simplemente quedaron en eterna promesa al no dar el estirón. Pero, tanto Nancy como Liliana y Jacqueline seguirán atesorando logros, al ser titulares indiscutibles en el esquema de quienes tengan como entrenadora o entrenador, forjando su historia personal e institucional.