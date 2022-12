Tigres Juvenil de la UANL… ¡por Tricampeonato!

Enfrenta este viernes en la Final a Tigres de la UNAM en el Estadio Gaspar Mass a las 19:00 horas.

Cuando el equipo Tigres Juvenil de la Universidad Autónoma de Nuevo León salte al emparrillado del Estadio Gaspar Mass una página dorada podría escribirse, este 2 de diciembre de 2022. Con una racha de 24 triunfos al hilo, la escuadra que comanda el coach Juan Carlos García se medirá en la Final de la ONEFA ante los Tigres de la UNAM, a partir de las 19:00 horas. Auténticos Tigres Juvenil llega como Bicampeón, invicto y amplio favorito, luego de que en la temporada regular derrotó como visitante 20-0 a los capitalinos. Desde la óptica del equipo de la UANL, el enfoque será la clave para librar el último obstáculo rumbo a su tercer campeonato al hilo.



“La clave es mantener el enfoque, tratar de no pensar en los juegos que llevamos ganados. El objetivo sigue siendo el mismo, aunque sepamos que llevamos una marca de tantos juegos ganados, no perder el enfoque”, dijo García, quien desde que tomó al equipo nunca ha perdido.



“Lo de los partidos quizás los muchachos no lo saben, no se los he comentado, es una marca de la categoría, no de una generación. El objetivo es ser campeones y se trabajó para ello”.



Con la ventaja de ser locales, Tigres Juvenil buscará cerrar con broche de oro el 2022 y darle un título más a la UANL.





Temporada 2018



Tigres Juvenil 51-6 Linces Cuernavaca



Tigres Juvenil 33-6 Águilas Blancas



Tigres Juvenil 43-27 Fantasmas



Tigres Juvenil 24-21 Linces UVM



Tigres Juvenil 39-0 Potros UAEM



Tigres Juvenil 29-26 Linces Cuernavaca (Semifinal)



Tigres Juvenil 38-6 Tigres del CCH (Final)





Temporada 2019



Tigres Juvenil 45-8 Linces México



Tigres Juvenil 44-0 Potros UAEM



Tigres Juvenil 35-14 Águilas Blancas



Tigres Juvenil 49-12 Tigres del CCH



Tigres Juvenil 69-3 Leones AC



Tigres Juvenil 54-0 Burros Blancos



Tigres Juvenil 34-6 Linces UVM Cuernavaca



Tigres Juvenil 68-0 Águilas Blancas (Semifinal)



Tigres Juvenil 17-14 Linces UVM





Temporada 2022



Tigres Juvenil 37-12 Burros Blancos



Tigres Juvenil 21-6 Águilas Blancas



Tigres Juvenil 20-0 Tigres UNAM



Tigres Juvenil 21-0 Leones Anáhuac Querétaro



Tigres Juvenil 49-0 Linces UVM



Tigres Juvenil 54-8 Centinelas



Tigres Juvenil 47-7 Tec Santa Fe



Tigres Juvenil 52-0 Águilas Blancas (Semifinal)