Tigres se enfrenta al América en la Gran Final de Liga MX Femenil

Termina el primer tiempo

Tras los primeros 45 minutos de la Vuelta de la Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, Tigres Femenil tiene ventaja de 1-0 (y de 4-3 en el marcador global) gracias al gol de Diana Ordóñez al minuto 19, en el Estadio Universitario.

La previa de la cuarta 'batalla' entre Tigres y América

La undécima final que disputa Tigres Femenil en la historia de la naciente Liga mexicana se jugará esta tarde en punto de las 17:00 horas en el Estadio Universitario, su rival en turno es el América; a las de Coapa se han enfrentado en cuatro ocasiones en esta instancia que define al campeón del torneo y con las azulcremas dividieron un par campeonatos. El primer capítulo se desarrolló el pasado jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el cual el marcador quedó en un cardiaco empate de 3-3.

Quien tome las riendas de este encuentro será la silbante guanajuatense Francia María González Martínez, quien posterior a los protocolos establecidos por la Liga Femenil haga sonar su silbato en el rectángulo verde del ‘Volcán’, en donde se presentarán unas ‘Amazonas’ que lucirán su tradicional indumentaria en amarillo total y las de Coapa lo harán con su uniforme alternativo en azul marino.

Esta sería la cuarta vez en que la Juez Central, Francia María González Martínez, le silbe un partido de ‘finalísima’, fue en el Apertura 2020 cuando en el duelo de ida se llevaran el triunfo de 1-0 ante Rayadas y que a la postre fueran campeonas. En el Apertura 2021 les pitó el juego de vuelta que terminó empatado 0-0 y en serie de penaltis las de la ‘Pandilla’ se llevaron el cetro. En la última ocasión en la primer batalla las ‘Amazonas’ vencieron 1-0 a las azulcremas, culminando la obra al proclamarse monarcas nuevamente.

De verse favorecidos en el marcador global, las de la ‘U’ se proclamarían monarcas por séptima vez, las seis anteriores fueron en el Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021, Apertura 2022 y Apertura 2023. Por su parte, las ‘Águilas’ irían por su tercera presea, ya que la han obtenido en un par de ocasiones, siendo el Apertura 2018 y Clausura 2023 cuando obtuvieron sus campeonatos.

La primera puesta en escena

Los primeros dos episodios con duración de 45 minutos cada uno que definirían a las campeonas del Apertura 2025 en la Liga Mx Femenil, el primero se lo llevaron las comandadas por Ángel Villacampa Carrasco, quien es nativo de la ciudad de Toledo en España. Con un tajante y arrollador 3-0 culminó la primera mitad de la contienda, en la que Irene Guerrero y Scarlett Camberos anotaron de penalti, aunado a un disparo preciso de la estadounidense Sarah Luebbert desde fuera del área.

Pero… con una épica reacción de las dirigidas por el español Pedro Martínez Losa, quien vio su primera luz en Madrid en la segunda mitad, fue suficiente para que les alcanzara para igualar en el marcador a tres tantos. El primero de ellos fue obra de Stephany Mayor, el segundo de la noche lo hizo en una descolgada que arrancó desde el medio terreno por parte de la sudafricana Thembi Kgatlana y el tercer gol lo consumó con un fuerte y certero testarazo la brasileña Jheniffer Da Silva Cordinali Gouveia.

El desenlace

Se dice que ‘los errores dejan una gran enseñanza’ y esto es lo que deben aplicar ambos estrategas para poder alzarse con la victoria, ya que es la única combinación para ser campeonas de la categoría femenil en el Apertura 2025; un empate en los 90’ minutos las mandaría de manera directa a la tanda de penaltis, tal como lo establece el Reglamento competencia en su Artículo 20.

Mismo que a la letra refiere lo siguiente: “El Club vencedor de la Final y por lo tanto Campeón, será aquel que en los dos partidos anote el mayor número de goles, durante el tiempo reglamentario criterio conocido como MARCADOR GLOBAL.

Si al término del tiempo reglamentario el partido está empatado, se procederá a lanzar tiros penales en la forma que describe el presente Reglamento hasta que resulte un vencedor”.

Quieren ver a Tigres Femenil Campeón

Una calurosa tarde donde 26º cubren la grama del Estadio Universitario, lugar en donde se llevará a cabo el partido de vuelta de la Gran Final entre Tigres Femenil y las ‘Águilas’ del América; luego de empatar 3-3 el pasado jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Mientras tanto, en las afueras del ‘Volcán’, considerado como el estadio ‘Más Pasional de México’ en su género, podemos ver una marea de camisas amarillas, integrada por familias, parejas de novios y grupos de amigos que se perfilan a ver de nueva cuenta a sus 'Amazonas' rugir y llevarse la victoria, para proclamarse como campeonas por séptima ocasión.

Ya sea en autobús desde otras latitudes del país o la unión americana, coche o en camión, en Metro o caminando, es así como se puede ver llegar a los hinchas 'incomparables' y también a los aficionados 'azulcremas', con unas ganas tremendas de ocupar su butaca y alentar al equipo de sus amores.





